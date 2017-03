- Jeg følte at folk så på bildene mine og ville se sånn ut selv

Saken oppdateres.

Storsve kommer fra Mosjøen og studerer eiendomsmegling i Trondheim. Hun var 20 år da hun meldte seg på realityprogrammet, og var i starten usikker på om hun skulle takke ja da hun fikk muligheten til å bli med Triana Iglesias og resten av gjengen til Mexico. Til slutt ble hun med, og kom inn i programmet i uke åtte.

- Jeg trakk meg egentlig først, fordi jeg fikk vite at jeg kom til å komme inn såpass sent. Da tenkte jeg at jeg mest sannsynlig ikke kom til å vinne, sier Storsve som røk ut etter to uker.

Det tok en god stund før hun turte å fortelle familien sin at hun hadde meldt seg på.

- Broren min klikket i vinkel, han tenkte mest på at det kom til å bli flaut for han selv. Mamma satte seg ned og pratet skikkelig med meg om det. Vi snakket om hvordan det kom til å bli med jobbmuligheter og om jeg kom til å plages i ettertid.

- Jeg tror alle tenkte at jeg er såpass oppegående at jeg ikke kom til å dumme meg ut, legger hun til.

- Det ble for falskt

Etter Storsve ble kjent gjennom realityprogrammet, kjente hun flere ganger på det å være et forbilde til yngre jenter – spesielt gjennom sosiale medier.

- Tidligere har jeg ikke vært så bevisst på hva jeg har lagt ut på Instagram. I sommer valgte jeg å slette alle bildene. Jeg følte at folk så på mine bilder, og tenkte at de ville se sånn ut selv. Det ble for falskt, alt så mye finere ut enn hva det kanskje var.

Hun forteller at hun også selv kan se på andres profiler i sosiale medier, og tenke at de er perfekte.

- Hvis jeg legger ut et bilde av meg selv i bikini på Instagram, tror folk kanskje at jeg alltid ser så fin ut i bikini, og det er jo ikke sant. De ble litt feil for meg å ha en sånn bruker.

Den tidligere realitydeltageren presiserer at hun fortsatt legger ut bilder av seg selv, men at hun ikke er like nøye lengre.

- Det er ikke sånn at jeg tar 40 bilder, også legger jeg ut det fineste. Jeg prøver å ikke ha så mye fokus på at det må være perfekt.

Gråt hele natten

Storsve sier at det er rart å se tilbake på tiden i programmet. Hun mener at alt virker som en drøm.

- Hele opplevelsen er litt surrealistisk. Jeg reiste til Mexico helt alene og ble møtt av en spansk sjåfør. Jeg fikk en liten, gammel Nokia som jeg kunne kontakte deltageransvarlig på. Vi fikk ikke bruke våre egne mobiler.

Hun forteller at det til tider var ekstra vanskelig å være isolert inne på hotellet.

- Jeg hadde ikke noen å snakke med hvis jeg følte meg alene. Det var en kveld jeg satt oppe og gråt hele natten fordi det var så fælt der og da. Jeg ble tatt ut av ei i produksjonen som trøstet meg.

Skjønte ikke hva som skjedde

Å bli kjendis over natten, er ifølge Storsve noe som føltes rart.

- Jeg skjønte ikke helt hva som skjedde. Plutselig hadde jeg mange forespørsler og folk som ville snakke med meg.

21-åringen prøvde i starten å svare alle som kontaktet henne, men etter hvert ble det for mye.

- Jeg ville si tusen takk for alt det positive de skrev, men det gikk ikke i lengden. I en periode satt jeg oppe i flere timer for å svare.

Tør å være frekke

Selv om det i ettertid har vært mye positiv tilbakemelding, har det også vært kommentarer Storsve ikke setter stor pris på.

- Det er mange som sier at jeg tror jeg er noe, bare fordi jeg har vært med på «Paradise Hotel». Det gjør jeg ikke.

Hun forteller at de negative kommentarene som regel har kommet når hun har vært ute på byen.

- Folk er brisene og tør å være litt frekke, men når jeg selv er brisen, tør jeg også å svare.

Ifølge Storsve selv, prøver hun å overse og ikke bry seg om frekke kommentarer.

- De vil vel at jeg skal bry meg og bli sint, vil jeg tro. Jeg prøver å heve meg over det på et vis.

Hvis hun hadde fått tilbud om å delta på «Paradise Hotel» en gang til, hadde hun takket nei.

- Nå har jeg vært med. Det er sånne ting jeg gjør én gang, så er jeg ferdig.

