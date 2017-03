Nå kan 10 000 flere få med seg denne forestillingen

Saken oppdateres.

«Robin Hood – Rai Rai i Sheerwoodskogen» på Trøndelag Teater går så det suser.

Siden premieren 11. februar har det vært fulle hus hver eneste kveld, med over 2000 solgte billetter i uka. Nå legger teateret ut 10 000 ekstra billetter.

- Dette har gått over all forventning, vi kommer til å passere 30 000 solgte billetter denne uka. Med de ekstra billettene vil det da være 11–12 000 billetter igjen for resten av perioden, sier Kristian Seltun.

Ettersom det har vært utsolgt frem til nå, har mange trodd at forestillingen har vært helt utsolgt. Det stemmer ikke.

Rykter om utsolgt

- Det har gått rykter om at det er utsolgt, men etter påske og i mai og juni er det ennå rikelig med billetter, sier Seltun.

Teatersjefen tror det er flere årsaker til den store interessen. Først og fremst at teateret har laget en god forestilling, med musikk som er kjent for folk og som er blitt integrert på en god måte.

- Det er et eventyr å få være en del av et slikt ensemble og leke, synge og danse hver kveld, sier Klaus Sonstad, som spiller Lille-Jon

- Samtidig tror jeg det trønderske publikummet setter pris noe lokalt, at de tenker at forestillingen er litt «deres». Som bergenser er det gøy å observere, sier han.

Mest besøkt på flere år

Med snart 30 000 solgte billetter er det allerede klart at «Robin Hood – Rai Rai i Sheerwoodskogen» kommer til å bli en av teaterets mest besøkte på flere år.

Til sammenligning trakk «Sound of Music» nærmere 35 000 i 2015, «Bør Børson Jr.» ble sett av drøyt 27 000 i 2013, mens «Hair» solgte 35 780 billetter i 2012.

- Med det trykket som er i salget nå, tror jeg faktisk vi kommer til å selge ut, sier Seltun.

«Robin Hood–Rai Rai i Sheerwoodskogen» vises frem til 24. juni og vil ha til sammen 83 forestillinger.

