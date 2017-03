Æresdrap-sang nådde justiskomiteen

Saken oppdateres.

Det brutale æresdrapet rystet Sverige i 2002.

– Nyheten gikk sterkt inn på meg. Min egen datter var tolv år den gangen, og det å tenke på at gamle tradisjoner for å ivareta storfamiliens ære er så sterke er uforståelig. Det er et problem vi kanskje ikke blir kvitt heller. Men det er spesielt synd på jentene som dette går ut over, det skjer jo når de kommer i en viss alder, sa Aarsund til Adresseavisen i forkant av at han opptrådte under minnegallaen for Fadime i ærverdige Berns salonger i januar 2016.

Far tilsto drap

21. januar 2002 ble 26 år gamle Fadime Sahindal brutalt drept av sin egen far, foran søstrene og moren i en leilighet i Uppsala. Grunnen var at hun hadde hatt svensk kjæreste, noe som ikke ble akseptert av faren og broren. Høsten 2001 sto hun frem i en rekke medier med historien om hvordan hun hadde brutt kontakten med familien, og om truslene som kom i kjølvannet. Faren, Rahmi Sahindal, har tilstått drapet på datteren, men nekter for at det var et æresdrap.

–Må utfordres

Aarsund, som kommer fra Tingvoll på Nordmøre, greide ikke å legge den tragiske hendelsen bak seg og den samme vinteren skrev han en sang til ære for den unge kvinnen. Men «Fadime Sahindals song» ble liggende i skrivebordsskuffen i mange år. Helt inntil i 2015, da han fikk med seg Skjalg Raaen, Tommy Haltbakk og Jo Inge Nes til å spille inn låten. Aarsund framførte sangen i Den svenske riksdagen i Stockholm den 24. januar i år, i forbindelse med organisasjonen GAPFs (Gløm aldrig Pela og Fadime) internasjonale konferanse mot hedersvold. Forrige uke overrakte stortingsrepresentant Jenny Klinge en cd med «Fadime Sahindals song» til lederen av justiskomiteen, Hadia Tajik.

– Per er en hjertevarm musiker som ønsker å bidra til endring, og det vil jeg gjerne at flere blir kjent med. Hadia Tajik er en av de klare og sterke stemmene vi trenger for å oppnå positiv forandring innen ulike felt. Både hun, resten av justiskomiteen og mange andre stortingsrepresentanter får nå denne cd-en. Jeg skal også dele den ut under Senterpartiets landsmøte senere i mars, forteller Jenny Klinge i en pressemelding.

– Kulturer som er æres- og skambaserte må utfordres, og det gjør han på en glimrende måte, sier Tajik i pressemeldingen.

Siste ord

Aarsund sier han er glad for støtten fra politisk hold.

–Dette er et globalt problem. Fadimes siste ord i talen hun holdt i Riksdagen, var «Vend dom inte ryggen». Stortingets nye vedtak om en handlingsplan mot tvangsekteskap, er en god begynnelse på å imøtekomme hennes bønn, mener Aarsund.