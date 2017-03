Robbie Williams kommer til Granåsen

Saken oppdateres.

Robbie Williams inntar Granåsen Arena tirsdag 1. august med sitt «The Heavy Entertainment Show».

- For oss er dette rett og slett fantastisk. Pulsen og hjerterytmen vår er det vi gjør på Sverresborg, men det er stas å presentere noe i Granåsen også i år, sier Stein Vanebo i den lokale arrangøren Trondheim Concerts.

Han mener artistene som er store nok til å fylle Granåsen kan telles på to hender.

- Det er samtidig en bekreftelse på at vi gjorde en god jobb med Springsteen i fjor, mener Vanebo. Han forsikrer at Robbie Williams kommer med et gedigent show, skreddersydd for stadionkonsert.

- Robbie kommer med en enorm produksjon, større enn Bruce Springsteen både med tanke på volum og antall effekter, forklarer han.

Rekordkarriere

Den nå 43 år gamle Robbie Williams fra Stoke-on-Trent startet karrieren som en femdel av boybandet Take That, men har siden blitt en av verdens største soloartister.

Han har gitt ut elleve studioalbum, fra debuten «Life Thru a Lens» fra 1997 til fjorårets «The Heavy Entertainment Show» – hele ti av dem har gått til topps på listene i hjemlandet. Han har solgt 55 millioner album.

Han har i tillegg vunnet hele 18 Brit Awards, dobbelt så mange som de neste på lista, Coldplay og Adele. I fjor vant han den gjeveste av dem alle, Brit Icon Award, for varig innflytelse på britisk kultur. Han har også Guinness-rekorden for flest solgte konsertbilletter på én dag, nemlig 1,6 millioner i 2006.

Oppsto luke

Robbie Williams slapp datoene til «The Heavy Entertainment Show» før jul, da med Bergen på lista men ikke Trondheim. I samarbeid med Live Nation Norge har Trondheim Concerts likevel jobbet opp mot en mulighet dersom ble satt opp ekstra datoer.

- I midten av januar oppsto det en mulighet, og det har vært jobbet intenst siden. Mandag ettermiddag ble det klart at vi kan kjøre på, forteller Vanebo.

Nå er det klart at det blir konsert i Trondheim to dager etter Stockholm, men tre dager før Bergen. Det blir lagt ut 35 000 billetter for salg, like mange som for Springsteen-konserten.

Show og fest

Turneen er lagt opp rundt Williams' mange pophits, det er ikke den smokingkledde crooner-versjonen som kommer.

- Dette blir show og fest. Williams er en artig og sjarmerende fyr med glimt i øyet, som både synger og danser bra, sier Vanebo. Han mener artisten har bred appell på tvers av aldersgrupper, selv om de som vokste opp på 90- og tidlig 2000-tallet muligens kommer til å utgjøre størstedelen av publikum.

Erasure varmer opp

Likevel inneholder kvelden en link også til 80-tallet. Oppvarmingen besørges nemlig av synthpopduoen Erasure, som hadde hits som «A Little Respect», «Sometimes», «Oh L'Amour», «Chorus» og «Always» på slutten av 80- og starten av 90-tallet.

- Vi inviterer til fest, men det kan være lurt å legge igjen stiletthælene hjemme, lyder oppfordringen fra Vanebo.

Utelukker ikke flere

- Kommer det flere navn fra dere?

- Vi jobber kontinuerlig, både med denne sommeren og neste. Sommeren er lang, og ting kan skje fort i denne bransjen.

Det ordinære billettsalget starter fredag morgen kl. 09 , men Facebook-venner av Trondheim Concerts har anledning til å kjøpe billetter fra torsdag kl. 10 .