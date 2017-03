Tre ulike Robbie-billetter

Saken oppdateres.

Robbie Williams kommer til Trondheim og Granåsen Arena 1. august.

Avhengig av størrelse på budsjettet ditt, av komfortbehov eller ønske om å komme tett på, vil det finnes flere billettalternativ.

Dyrest foran scenen

Stein Vanebo fra Trondheim Concerts forteller at det selges tre typer billetter (i tillegg til handikap-plasser):

Den billigste billetten er vanlig billett til amfiet. Så må du punge ut med noe mer for å få plass på tribunen, mens de dyreste billettene sikrer deg plass lengst fram foran scenen, i den såkalte «Golden Circle».

- Så er det viktig å informere om at det blir elektronisk skanning av billetter. Det betyr at du må ha enten papirbillett eller e-billett på mobil. Det kan for eksempel komme pdf-filer i salg, men vi advarer folk mot å kjøpe disse på det «grå» markedet, sier Vanebo.

Alle som kjøper billett gjennom Ticketmaster, vil også få tilbud om å kjøpe bussbilletter tur/retur. Bussbilletten sendes i posten, og kan også kjøpes separat i ettertid.

- Tilfeldig hvem som får kjøpe først

Da billettene ble lagt ut for Springsteen-konserten i fjor, ble det opplyst fra Ticketmaster at det ikke var noen vits i å ringe og «stille seg i kø» før kl. 09. Likevel rapporterte mange at de kom inn og fikk kjøpt billetter tidligere enn det oppgitte tidspunktet.

- Det vi vet, er at linken åpner kl. 09, og at det da er tilfeldig hvem som slipper gjennom først. Så det skal ikke være noen fordel å være ekstra tidlig ute, fastholder Vanebo.

Forsalg for «venner»

Det vanlige salget starter fredag kl. 09, men allerede torsdag kan alle som liker Trondheim Concerts på Facebook kjøpe billetter.

- Vi har ikke noe eksakt tall på hvor mange vi kan selge på forhånd, men jeg anslår at er snakk om maksimalt 6-7000. Så det skal være veldig mange billetter igjen til dem som vil kjøpe fredag, sier Stein Vanebo. Om det skulle bli utsolgt, ber han de som kommer for sent om å prøve igjen noen timer senere.

- Det er alltid bestillinger som ikke går gjennom av en eller annen grunn, og disse billettene føres tilbake til systemet igjen etter en tid.

Utslipp gjennom tre sluser

Den ellers vellykkede Bruce Springsteen-konserten i fjor sommer ble skjemmet av trengselen da folk skulle hjem. Alle ble ledet til samme utgang og ble stående lenge og tettpakket. Vanebo kan fortelle at det allerede er tatt grep for å unngå at det samme skjer igjen.

- Vi oppretter en tredelt utgang som blir tydelig merket: Én sluse for dem som skal til Byåsen, én for dem som skal i retning Heimdal og én for alle som skal ta buss, forklarer Vanebo.