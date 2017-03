«Skam» blir universitetsfag

Saken oppdateres.

Studenter kan nå lære om webserier, tenårings-TV og populærkultur på Universitetet i Oslo. Institutt for medier og kommunikasjon tilbyr «Skam» som case i et emne om digital historiefortelling.

Det skriver Uniforum .

10-poengsfaget starter til høsten og er, som de fleste andre fag ved universitetet, åpent for alle. Emneansvarlig Gry Cecilie Rustad forventer stor pågang fra «Skam»-fans.

- Mange har allerede skrevet på instituttets Facebook-sider at de ønsker å ta faget, sier Rustad til Aftenposten.

Hun forsikrer at de kommer til å booke store auditorier og reservere plass til studentene på de første radene.

Rustad forsker på digitale historiefortellinger i postdok-graden sin.

- Når Norge først lager en så spennende og innovativ serie, så er det klart vi bruker serien i faget. Spesielt når det er så stor interesse for den, sier Rustad.

LES OGSÅ: Trondhjemmer Ida Holmen (35) skulle bare arrangere en «Skam»-fest for venner og bekjente i Stockholm. Men så tok det helt av.

Inviterer Julie Andem

Planen er å invitere «Skam»-regissør Julie Andem og andre fra produksjonen til forelesningene. I og med at dette er et universitetsfag, kommer ikke skuespillerne til å bidra.

Rustad kommer blant annet til å forelese om «Skam» fra et feministisk perspektiv.

- Dette er en tenåringsserier laget for unge jenter. Dette har tidligere vært en form som er blitt uglesett. Det er derfor fortsatt veldig få serier som handler om unge kvinner. «Skam» er dessuten én av to norske serier som er skapt av en kvinne, sier Rustad.

Følg Adresseavisen på Facebook , Instagram og Twitter .

Forsker på Skam

Hun har allerede forsket mye på «Skam», blant annet om hvordan diskusjonstrådene under «Skam»-episodene på nett bidrar til å lage trygge kunnskapsrom for unge jenter.

Rustad viser til en episode i sesong én, hvor hovedrolleinnehaverne snakker om oralsex. I kommentarfeltet under oppsto en diskusjon hvor eldre jenter ga tips og råd om oralsex til yngre, nysgjerrige jenter.

- Vi argumenterer for at tema i «Skam» og diskusjonene i etterkant er trygge rom for unge å utforske voksne tema i, uten å være redde, sier Rustad.

I tillegg viser forskningen hennes at bruken av sosiale medier til å fortelle «Skam»-historien i sanntid gjør at seriens karakterer blir en mye sterkere del av livene til seerne og brukerne.

- Her ligger nøkkelen til hvorfor serien er blitt så suksessrik, sier Rustad.

LES OGSÅ: Nå kan 10 000 flere få med seg denne forestillingen