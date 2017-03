Forhåndsbillettene revet bort

Saken oppdateres.

Forhåndsbillettene til Robbie Williams-konserten i Granåsen 1. august ble lagt ut klokken 10.00, og det tok ikke lang tid før de ble solgt.

– De ble revet bort på ett og et halvt minutt, forteller Stein Vanebo i Trondheim Concerts.

Tror på utsolgt i morgen

Det er i første omgang snakk om de 7500 billettene som er lagt av til venner av Trondheim Concerts på Facebook. De resterende billettene, knapt 30 000, legges ut for åpent salg fredag kl. 09.

- Jeg kan vel være såpass modig å si at jeg tror det lønner seg å stå opp ganske tidlig, sier Vanebo.

For responsen og pågangen har vært så stor i går og i dag at han nå har tro på at det kan bli utsolgt allerede i løpet av fredag.

- Jeg trodde ikke det for et døgn siden, men nå ser jeg at det er mulig - bank i bordet.

Taper veddemål med glede

Dersom konserten blir utsolgt i morgen, innebærer det at Vanebo taper et veddemål med Trondheim Concerts-kollega Kristian Digre.

- Jeg snakket med Rune Lem i Live Nation, som mente vi burde være fornøyde om vi solgte 25 000 billetter i løpet av den første helga. Jeg var enig i det, mens Kristian veddet på at vi kom til å selge ut like fort som på Bruce Springsteen, nemlig 22 minutter. Så det kan se ut til at jeg taper veddemålet, men det er i så fall med glede, sier Vanebo.

Han anbefaler alle som ikke fikk billett i dag om å prøve flere ganger i løpet av dagen, da noen kjøp kan være blokkert og billettene føres tilbake i systemet. Ellers gjelder det å holde seg klar i morgen tidlig.

Innbitt engasjement

- Hvordan har responsen vært ellers?

- Vi har hatt 200 000 treff på sidene våre, og det sier litt om det lidenskapelige engasjementet. Temperaturen er enda større, eller rettere sagt heftigere, enn rundt Springsteen. Da var folk litt i sjokk, denne gangen merker vi at folk er mer innbitte - «denne konserten skal vi på». Særlig mange damer på 30 pluss, smiler han.