Det er den internasjonale barnelitteratur-festivalen Hay Festival Aarhus 39 som har plukket ut det de mener er de 39 beste barnebokforfatterne under 40 år fra Europa.

Fire av disse er norske, og én av dem er forfatteren og illustratøren Nina Elisabeth Grøntvedt fra Sverresborg.

- Jeg har visst om det en stund, men har måttet holde det hemmelig. Det er veldig gøy og en stor ære, sier Grøntvedt, som er valgt ut sammen med Annette Münch, Endre Lund Eriksen og Maria Parr.

Disse skrev årets beste bøker i 2016, ifølge Adresseavisen

Selve festivalen finner sted i Aarhus i Danmark 25. til 29. oktober. De 29 forfatterne er invitert til å delta på festivalen, der de blant annet skal besøke en rekke skoler og delta workshops og ulike arrangement knyttet til festivalen.

- De er alle tre kjempegode forfattere, det er et veldig godt selskap å være i. Det blir gøy å dra ned til Aarhus sammen med dem, sier Grøntvedt.

Utgir to antologier

De 39 er også blitt bedt om å skrive en tekst med temaet reise («journey») som vil bli publisert i to antologier på engelsk og dansk den 26. mai. Den ene antologien har tekster for barn fra åtte år, den andre for tenåringer. Begge vil bli illustrert av noen av verdens fremste illustratører, ifølge festivalen.

Grøntvedt debuterte som billedbokforfatter og illustratør med «Den lille helten» i 2006. Mest kjent er hun for barnebokserien om Oda. Hennes første bok i serien, «Hei, det er meg!», ble nominert til Brageprisen i 2010 i klassen barne- og ungdomslitteratur, og til Arks barnebokpris samme år.

I høst ga hun ut sin første ungdomsroman, «Rumpa til Ingvar Lykke», om 15-åringen Pauline som blir forelsket i den ti år eldre skuespilleren Ingvar Lykke.

- Jeg ble kontaktet og spurt om jeg kunne sende inn en søknad, som igjen ble silt av en jury. Jeg fikk vite at jeg var plukket ut før den siste romanen ble utgitt, så jeg antar det er på bakgrunn av Oda-serien, sier Grøntvedt.

Står sterkt

Den internasjonale direktøren for Hay Festival, Cristina Fuentes La Roche, sier i en pressemelding at Europa er hjemmet til noen av de beste barnebokforfatterne gjennom tidene.

- De 39 forfatterne vi har valgt ut, viser styrken til barne- og ungdomslitteraturen i dag, og vi er stolte over å kunne tilby en ny global plattform for å dele deres arbeid, sier La Roche.

Rachel Matthews, administrerende direktør for medarrangør Aarhus 2017 Europeisk kulturhovedstad, sier festivalen er en feiring av mangfoldet i den europeiske barne- og ungdomslitteraturen.

- Vi ser frem til å kunne dele disse nye historiene med danske barn og engasjere dem i diskusjoner om en verden av reiser, sier Matthews.

Jobber med ny bok

I forbindelse med festivalen reiser Grøntvedt også til barnebokfestivalen i Bologna i april.

Hun er fornøyd med mottakelsen «Rumpa til Ingvar Lykke» har fått.

- Det har gått veldig fint og den har solgt bra. Boka er allerede blitt trykt opp i to opplag, sier hun.

Nå jobber hun med nytt bokprosjekt, uten at hun vil røpe så mye om det ennå.

- Jeg jobber med litt ulike prosjekter. Det kan hende det kommer noe i 2017, sier hun.

Juryen har bestått av barnebokforfatterne Kim Fupz Aakeson fra Danmark, Ana Christina Herreros fra Spania og Matt Haig fra England.

