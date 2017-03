Robbie er utsolgt

Saken oppdateres.

- Dette er langt over det de fleste av oss hadde forventet. Vi er ufattelig stolte på vegne av byen og publikum, dette er noe som blir lagt merke til i bookingkretser, sier Stein Vanebo fra den lokale arrangøren Trondheim Concerts.

Både Vanebo og Live Nation-sjef Rune Lem mente at et salg på 25 000 i løpet av helga ville være mer enn godkjent. At det ble utsolgt på første dag, er en ny markør for Trondheim som konsertby, ifølge Vanebo.

Nesten utsolgt på 17 minutter

De 7500 billettene som torsdag ble lagt ut for Facebook-venner av Trondheim Concerts, ble rapportert utsolgt på halvannet minutt , men gikk likevel i rykk og napp på grunn av DnBs store problemer med nettbanken . Det skal ifølge Vanebo heller ikke ha vært problemfritt i dag, men ikke i et lignende omfang.

- Salget i dag var voldsomt de første 15-20 minuttene, da vi solgte ut så å si alle vanlig ståbilletter og tribunebilletter. Så har det tatt noen timer ekstra å selge de dyrere billettene i «golden circle» foran scenen, sier Vanebo. Han forklarer det gjennom at det ikke er kultur i Trøndelag for å betale mer for å stå nærmest.

Publikum kunne velge mellom tre ulike billetter, til ulik pris.

- Det er en bekreftelse på at det viktigste for oss er å komme oss på konsert, ikke å stå helt foran. Det er en erfaring vi tar med oss til neste gang, og vi har lært noe nytt i dag. Men de som har kjøpt «golden cirkle»-billetter kommer ekstra tett på scenen og artisten, sier Vanebo.

Også Springsteen-konserten hadde en «golden circle», men den var reservert dem som møtte opp tidligst.

Må bade igjen

Torsdag fortalte Vanebo om veddemålet han hadde med Trondheim Concerts-kollega Kristian Digre. Der Vanebo trodde på 25 000 solgte i løpet av den første helga, var Digre mer optimistisk og trodde på utsolgt allerede fredag.

- I fjor måtte du bade i Korsvika i midten av april etter å ha tapt veddemålet rundt Springsteen - hva må du gjøre i år?

- Det blir Korsvika igjen, det. Men før 1. april denne gangen. Jeg hadde sett for meg Kristian uti sjøen, han er jo fra Singsås og liker ikke å bade annet enn i syden. Det får bli neste gang, denne tar jeg for laget, ler Vanebo.

Rekordkarriere

Den nå 43 år gamle Robbie Williams fra Stoke-on-Trent startet karrieren som en femdel av boybandet Take That, men har siden blitt en av verdens største soloartister.

Han har gitt ut elleve studioalbum, fra debuten «Life Thru a Lens» fra 1997 til fjorårets «The Heavy Entertainment Show» – hele ti av dem har gått til topps på listene i hjemlandet. Han har solgt 55 millioner album.

Han har i tillegg vunnet hele 18 Brit Awards, dobbelt så mange som de neste på lista, Coldplay og Adele. I fjor vant han den gjeveste av dem alle, Brit Icon Award, for varig innflytelse på britisk kultur. Han har også Guinness-rekorden for flest solgte konsertbilletter på én dag, nemlig 1,6 millioner i 2006.