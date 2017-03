- Adressa er en verdig konkurrent

Saken oppdateres.

Trondheimsnytt skal være en gratis nettavis som skal speile byen og presentere viktige nyheter.

- Vår motivasjon er et fokus på kritisk og gravende journalistikk. Vi skal skrive om kultur, politikk, forvaltning, liv og menneskeskjebner. Ikke ulikt Adressa, men med færre ressurser. Vi blir et supplement i starten, så får vi se hvor vi er om ti år, sier Tore Østby, som sammen med Eirik Dalseg står bak prosjektet.

Østby har bakgrunn som tv-reporter og anker på radio på NRK, og sammen med Dalseg var han med og startet opp nettavisene Rørosnytt og Malviknytt. I dag er han ansvarlig redaktør i Rørosnytt.

I oktober i fjor etablerte nettavisen Trondheim24 seg i byen . Østby mener det er rom for flere medieaktører.

- Vi etablerer oss ikke for å redde verden, men fordi vi mener Trondheim fortjener flere aktører, at det sitter redaksjoner på hver sin kant og gjør vurderinger.

Trondheimsnytt kommer ikke til å ha en betalingsløsning. Østby tror likevel det skal gå greit å etablere seg som nettavis.

Kampen om overlevelse

- Utfordringen med å lage papiravis er at kostnadene knapt bæres av inntektene på stoffet. I vårt demokratiske prosjekt er det viktig at alle nyheter er gratis. Reglene for pressestøtte fremelsker betalingsløsninger, men vi vet ikke hvordan det blir i fremtiden. Vi baserer oss på en økonomi uten tilskudd og bindinger, sier han.

Nylig søkte de etter redaktør og journalister. Østby ønsker seg journalister med stor egenkapasitet og høy integritet.

- For journalister er troverdigheten den eneste kapitalen. Man må være sannferdig og oppriktig, og ta vare på tilliten fra leserne. Vi vil bruke alt vi tjener på journalistikk. Hvor mange vi ansetter kommer an på kvaliteten på søkermassen. Ikke alle vil bli ansatt første dag. At så mange har søkt, er et tegn på at det er håp for journalistikken.

For Østby mener vi nå er inne i en kamp som handler om overlevelsen til journalistikken, som taper stadig mer terreng mot sosiale medier.

- Jeg tror grunnen er at vi ikke leverer gode nok produkt. Det er viktigere enn noen gang at det finnes troverdig journalistikk – det er det beste motstykket til sosiale medier og pr-apparatene.

Trines matblogg kommer med sin tredje kokebok – de to andre selger fortsatt som varmt hvetebrød

Flodbølge av informasjon

Førsteamanuensis i medieledelse og innovasjon ved NTNU, Jan Barland, tror mye journalistikk drukner i den flodbølgen av informasjon vi lever i.

- Når all informasjon er blitt digital, er terskelen for å publisere lav. Da blir det mindre plass til journalistikken.

I gjennomsnitt bruker hver voksne nordmann litt over to timer hver dag på internett. Opp mot bruk av sosiale medier og annet attraktivt stoff man finner på nett, lever journalistikken i en tøff konkurranse om tid og oppmerksomhet, sier han.

Barland mener det er et fenomen nå at det startes ganske mange små medievirksomheter.

- De ligger gjerne litt utenfor de tradisjonelle mediene, og går under radaren for mange. Det er typiske énmannsredaksjoner. Noen av dem lykkes, men ikke alle.

Selv om de store globale aktørene stikker av med stadig mer av annonsekronene, gjør de nye digitale forretningsmodellene det lettere enn noen gang å etablere seg i mediemarkedet, mener han.

Lett å etablere seg

- Det er blitt enkelt å forsørge et eller to årsverk, men vanskeligere å forsørge et helt mediehus. Tidligere måtte man investere flere millioner kroner for å starte et nytt medium. Nå trenger man bare en pc. Med robotsalg av annonser trenger man ikke å gjøre annet salgsarbeid enn å skaffe trafikk. Noen får tilskudd i en oppstartsperiode. Det kan bidra til at de overlever til de klarer å etablere egne pengestrømmer.

Tore Østby tror økt konkurranse vil være positivt både for leserne og medieaktørene.

- Det største suksesskriteriet til Rørosnytt er at det var konkurranse da vi startet opp. Da måtte vi skjerpe oss og levere. Skiløpere går ikke fortere om de er de eneste som går løpet. Konkurranse er viktig, og Adresseavisen er en verdig konkurrent.

Fristen for å søke stillingene går ut mandag. Østby vet ennå ikke når nettavisen lanseres.

- Vi har ikke satt noen dato, men det vil skje i løpet av 2017.

