- Chuck Berry var hyggelig, pratsom og full av humor

Saken oppdateres.

Rockepioneren Chuck Berry (90) døde lørdag i sitt hjem i fødebyen St. Louis i Missouri. Han ble 90 år gammel. Daniel Røssing var i begynnelsen av tjueårene da han ble oppdaget av Chuck Berry og begynte å turnere med ham.

Spilte til det siste

- Det var trist å motta beskjeden om at Chuck var død, men han var en gammel mann som spilte helt frem til det siste. De to siste årene var han riktignok ikke fullt så aktiv, sier Røssing som spilte sammen med Berry siste gang i 2011 i forbindelse med en konsert i St. Louis.

- Etter den konserten inviterte han meg hjem på kaffe. Jeg fikk en øl i og med og at jeg ikke drikker kaffe, minnes Røssing som beskriver rockelegenden som en hyggelig, pratsom og utadvendt mann, med stor sans for humor.

Berry fikk tips om den unge trønderen etter at manageren hadde hørt ham spille på lydsjekken før en Jerry Lee Lewis-konsert i 2007. Røssing var på seks Europa-turneer og spilte ialt 100 konserter med den amerikanske legenden.

Mange artige minner

- Er det noen spesielle episoder du husker fra tiden du spilte sammen med Chuck Berry?

- Jeg har egentlig en «million minner», men husker spesielt en gang vi skulle gjøre en konsert sammen i Spania. Flyet vårt var forsinket slik at vi ikke rakk å spise før konserten. Da bestilte Chuck kinamat som ble servert under konserten. Han satt og spiste litt innimellom spillingen, sier Røssing humrende.

Berry og Røssing gjorde to konserter sammen i Norge i 2007, en i Oslo og en i Langesund.

Sang og spilte backstage

- Det hendte at vi satt backstage etter konsertene og sang gamle låter. Han syntes det var utrolig kult at jeg kjente de gamle slagerne hans. Det var jo en aldersforskjell mellom oss på nesten 60 år, sier pianisten fra Skogn som allerede som tjueåring hadde en rekke av Berrys plater i samlingen sin.

Røssing har ikke hatt kontakt med Chuck Berry siden konserten i 2011, men har hatt sporadisk kontakt med sønnen, Charles Berry jr.

- Charles var også med på den turneen, som gitarist, sier Røssing, som bor i Trondheim og jobber både som pianolærer og utøvende pianist.

Chuck Berry slo gjennom på midten av 1950-tallet med sanger som «Maybellene», «Roll Over Beethoven» og «Johnny B. Goode». Han var en av de første innvalgte i Rock and Roll Hall of Fame i 1986, og han fortsatte å turnere selv da han kom godt opp i årene.