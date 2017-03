Highasakite har solgt 6000 til Uka-teltet

Saken oppdateres.

Det er ikke bare Robbie Williams som selger billetter i tusentall om dagen, det er også mange som ønsker å oppleve Highasakite i Uka-teltet 12. oktober.

- Det er straks bare et tresifret antall billetter igjen og vi regner med det blir utsolgt i løpet av kort tid, sier Highasakites agent Eirik Søreide.

Billettene har vært i salg siden slutten av februar, og det selges totalt 7000 billetter til konserten med bandet som ble startet som en duo i Trondheim i 2011. Siden har de vokst til å bli en av Norges fremste popeksporter med godt besøkte utenlandsturneer.

HIGHASAKITE PÅ PSTEREO: «Sånn skal det gjøres»

- Halvparten av billettene ble solgt den første halvtimen, siden har det gått jevnt og trutt, sier Søreide. Lørdag spilte bandet sin første konsert i Oslo Spektrum. Den var behørig utsolgt, i likhet med Highasakites to foregående konserter i Storsalen - begge utsolgt på under to minutter.

Avslutter turneen

Konserten i Teltet i Høyskoledalen, også kalt «Dødens dal», blir også selve avslutningen på bandets «Camp Echo»-turné som har pågått siden våren 2016. Det blir også bandets eneste konsert i Trøndelag i 2016. Highasakite har også en fersk Spellemannpris i bagasjen, bandets andre.

Bandets andre album «Silent Treatment» ble gjennombruddet, og satte norgesrekord med 120 uker sammenhengende på VG-lista. I skrivende stund er «Camp Echo» oppe i 39 sammenhengende uker på samme liste.

Spesielt med Trondheim

- Trondheim er ikke noen hvilken som helst by for oss. Det var der jeg og Trond startet bandet, og basen vår i mange år. Det føles alltid familiært å komme tilbake, selv om flere av de vi kjente nå har flyttet, er det fortsatt mange igjen, sa bandets vokalist Ingrid Helene Håvik til Adresseavisen da konserten ble kjent i februar.

- Det er alltid godt å spille der man får en stor scene og mye lys. Det gir oss frihet til å gjøre det vi vil rent visuelt. Så det blir full pakke i Trondheim, forteller Håvik.

Uka feirer i år 100-årsjubileum, og årets festival arrangeres mellom 5. og 29. oktober.