- Kultur-husene må lage underholdning selv

Over 100 representanter fra kulturhus over hele Norge er nå samlet i Trondheim for å diskutere hvordan kulturhusene kan tjene mer penger, og hvorfor dette er nødvendig og viktig.

Det er Norsk kulturhusnettverk, interesseorganisasjonen for kulturhusene, som står bak fagseminaret.

Prosjekt med unge talenter

- De fleste kulturhusene i Norge i dag når besøksmålene de har satt seg. Og de fleste har nå sterke ambisjoner om å ikke bare drive utleie, men lage underholdning selv og by på egne forestillinger. Prosjektet «Kulturspirer» er et eksempel på dette. Det er en nasjonal satsing der vi har fått midler fra kulturdepartementet for å gi kulturhusene anledning til å skape kunstneriske prosjekter med unge talenter, sier Hodneland.

Rekordbesøk i 2016

Hun understreker at det står bra til med norske kulturhus i dag. Utviklingen de siste årene viser økt bruk og stadig flere besøkende. 2016 ble et rekordår med 13,6 millioner besøk. Tallet inkluderer alle som har vært innenfor dørene i et kulturhus i Norge, enten på konsert, deltatt på kulturskolen, eller besøkt kafeene.

- Hva må dere bli bedre på?

- Vi må bli bedre på alt. Vi gjør mye bra, men det handler om å bli bedre hele tiden, på alt fra markedsføring til salg av drikke i baren. Det er ingen som kan lene seg tilbake å si at dette er bra nok. For selv om vi har fulle saler i dag, er det lett for at det kan bli en dupp. Konkurransen er ekstremt stor med det enorme tilbudet av aktiviteter som finnes nå, sier Rolf-Cato Raade, styreleder for Norsk Kulturhusnettverk. Han understreker at selv om kulturhusene opplever rekord i billettsalg, er det nettopp salg av billetter de kan bli bedre på.

Ulike billettpriser

- Vi lever i en verden som hele tiden forandrer seg. Og det som er nytt andre steder i verden, men som ikke er så vanlig her, er differensierte priser. Det handler om ulik prissetting i salen for å trigge folk til å kjøpe ulike typer billetter. Dette kan gi billigere billetter for noen, og dyrere for andre. Erfaringene fra dem som har innført dette er veldig positive, sier Raade.

Han er opptatt av at kulturhusene også skal kunne brukes i ulike kulturpolitiske sammenhenger, ikke bare til konserter og forestillinger.

Storstue for alle

- Kulturhusene skal være en storstue, et samlingspunkt. Det skal være et åpent sted der alle kan gå inn enten man skal på konsert eller ikke, supplerer Hodneland.

- Hvordan merker dere konkurransen fra de mange festivalene i Norge?

- Jeg tror de fleste kulturhusene har et godt samarbeid med festivalene. Festivalene er sjangerspesifikke og har som mål å nå ett bestemt publikum. Kulturhusene skal være alt for alle, det er her du finner bredden, sier Hodneland.

Alt har betydning

- Hva betyr selve «huset» for et kulturhus?

- Det å komme inn i et kulturhus med en tydelig profil og identitet er uhyre viktig, sier Hodneland.

- Kvalitet i alle ledd er nøkkelen. Dersom et kulturhus serverer dårlig kaffe, eller dårlig rødvin, så har alt dette innflytelse på folks oppfatning av et kulturhus, tilføyer Raade.