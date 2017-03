Astrid S i Teen Vogue

Saken oppdateres.

Det er Teen Vogue , en søsterpublikasjon av motebibelen Vogue rettet mot tenåringer, som har et større intervju med Astrid S. De presenterer den rykende ferske videoen til hennes nye singel Breathe (se videoen over), og intervjuer henne om innspillingen.

«Gucci møter Miu Miu»

«Om du er fan av «Goldfinger» eller andre James Bond-filmer, vil du frike ut av videoen. Den viser en moderne «Bonnie and Clyde»-historie, men med mye bedre fashion (tenk moderne Gucci møter Miu Miu) og en kroppdekor av flytende gull» , skriver magasinet om videoen, der Astrid og en mannlig medsammesvoren rane borgermesterens kontor, i gjennomført retro-stil.

- Min opprinnelige idé var å gjenskape noen av de mest ikoniske scenene fra forskjellige kjærlighetsfilmer, som «The Notebook». Men regissøren foreslo å ta scener fra actionfilmer som «James Bond», «Kill Bill» og «Mr. and Ms. Jones» i stedet, sier Astrid S til Teen Vogue.

- Fordi sangen er så søt, gjorde actionhistorien at den fikk litt mer «edge». Men vi beholdt min idé om å reise gjennom ulike tidsepoker, og det var utrolig gøy å kle seg ut, utdyper hun.

Måtte bruke babyolje

Hun forteller også om hvor vanskelig det var å få av gullmalingen som blir brukt i videoen.

- Jeg dro tilbake til hotellet og trodde et bad skulle få av gullmalingen, men det virket ikke i det hele tatt. Jeg måtte løpe ned i butikken ved siden av, dekket i glitter og med vått hår, for å kjøpe en flaske babyolje. Det funket!

Feirer 17. mai i Los Angeles

Astrid S er for tiden i Los Angeles hvor hun skriver ny musikk.

- Så skal hun innom New York for å spre glede før hun kommer til Europa. I mai reiser hun tilbake til USA for videre promotering. 16. mai spiller hun i New York og 17. mai i Los Angeles før turen går til London 23. mai og videre promotering, sier hennes manager Halvor Marstrander til VG .

Han forteller også at Astrid S har mye musikk som allerede er klar for lansering utover året.

- Vilt å tenke på

Astrid S' forrige single «Hurt So Good» ble strømmet over 150 millioner ganger på Spotify. Ifølge plateselskapet har hun ligget på topplistene i 21 land og har nådd på 53. plass på Spotify Global Charts.

I løpet av årets første måneder har hun både fått Spellemannprisen som årets nykommer og blitt stemt frem av Adressa-leserne som årets trønderske artist i UtAwards. hennes akustiske konsert Jakobskirka var en av de sentrale arrangementene under årets Bylarm.

- Jeg blir veldig glad når noen skriver til meg at låtene mine har vært personlig viktige for dem, at par har noe jeg har skrevet og spilt inn som «sin låt». Det er sånn musikk har fungert opp igjennom for meg. Det første albumet til Keane, for eksempel, som jeg kjøpte da jeg var syv år. Låtene der ifra har vært med meg hele veien. At mine låter kan ha tilnærmelsesvis samme betydning for andre, er helt vilt å tenke på, sa Astrid til Adresseavisen i et intervju for to uker siden.