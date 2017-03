Se bildene som sikret denne gjengen gjeve fotopriser

Saken oppdateres.

I helga arrangerte Norges Fotografforbund sin årlige fotokonkurranse.

- Vi er Norges største forbund for fagfotografer og konkurransen har vært arrangert hvert år i 15 år. Det er Norges største fotokonkurranse. I år deltok 158 fotografer fra hele Norge, forteller pressekontakt Ingalill Sandal.

Selv om det var Trine Bjervig fra Nøtterøy som ble kåret til Årets fotograf , gjorde trønderne det sterkt i konkurransen:

Beate Eidsmo Bjørnli fra Melhus mottok sølvmedalje og ble premiert for beste Barnebilde med bildet «Shy». Juryen sier følgende: «Bildet er, i all sin enkelhet, både art og slående vakkert! Det er et godt eksempel på hvor utrolig sterkt et «enkelt» bilde kan være».

Ble Årets lærling

Kristoffer Wittrup fra Trondheim, som også tidligere har markert seg i konkurransen, ble kåret til Årets Lærling og mottok bronsemedalje for bildene «The Look», «The Facade», «The Interruption» og «The Lonesome Man».

Juryen uttaler: «Teknikken er god både på svart/hvitt og fargebilder. Komposisjonene er gode, og uttrykkene i portrettene viser at fotografen har god kontakt og regi på modellene. Eksteriørbildet viser på en glimrende måte dimensjonene på bygget».

Den svært premierte fotografen Eir Jørgen Bue fra Stjørdal fikk bronsemedalje for bildet «Partners in Crime», mens Terese Samuelsen fikk bronsemedalje for bildet «Melgaard». Hanne Hestø Ness fikk bronsemedalje for portrettet «Astrid». I tillegg mottok Torgrim Melhuus hederlig omtale for tre bilder.

Faglig nivå og kreativitet

Det ble innlevert 627 arbeider til årets konkurranse, som fant sted på Norges Fotografforbunds landsmøte i Drammen denne helga. Det ble i år utdelt ett gull, fire sølv, 32 bronse og 73 hederlige omtaler.

Juryen har bestått av juryformann Jens Eldøy og jurymedlemmer Vibeke Havenstrøm, Jørgen Brandt, Frøydis Geithus, Peder Klingwall og Miriam Skeide Brandstad.

- Juryen har gått etter faglig nivå og kreativitet. Trondheim og Trøndelag markerer seg alltid sterkt; det må være et bra fagmiljø for fotografer der, sier Sandal.

Ikke lenger manneyrke

Selve prisutdelingen fant sted lørdag kveld, og feiringen pågikk til langt på natt.

- Konkurransen er en fantastisk mulighet for fotografene å treffe hverandre. Det er fint å se at det kommer stadig nye, unge talenter til, også flere jenter. For noen år tilbake var fotograf et manneyrke. Slik er det ikke lenger, sier Sandal.

Om Årets Fotograf, Trine Bjervig, sier juryen følgende:

«Årets fotograf viser at hun behersker det tekniske på en profesjonell måte. Bildene har et kreativt og spennende uttrykk, og hvert bilde inneholder en klar og lesbar historie samtidig som det overlates til seerens fantasi selv å tolke bildene. Juryen ble betatt av fotografens kontakt med modellene og det resultatet som dette gir i form av sterke uttrykk. Komposisjon og fargebruk er behersket på en måte som forsterker helhetsinntrykket».

Årets vinnerbilder går videre i WPC – World Photographic Cup, der Norge pleier å gjøre det svært bra.

Vinnerne av Årets bilder i de ulike kategoriene:

Portrett: «Ida Kristine» av Anne Helene Gjelstad, sølv (Gjettum, Bærum).

Bryllup: «Blue Mood» av Andreas Harald Bjørge, bronse (Oslo).

Familie/gruppe: «Eat pray and love» av Kate-Monica Myrmellom, gull (Rådal, Bergen).

Åpen klasse: «Eaglepower» av Tone B. Haugerud, bronse (Mysen).

Digitalt arbeid: «Stuck in the middle» av Trine Bjervig, sølv (Nøtterøy).

Årets Student: «The Look», «The Facade», «The Interruption» og «The Lonesome Man» av Kristoffer Wittrup (Trondheim).