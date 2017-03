«Jordnære Stage Dolls og optimistisk Ole I'Dole møttes i London»

Saken oppdateres.

Adresseavisen 27. mars 1987:

Norsk rock ut i verden

«LONDON: –Så flott at det skulle bli oss norske «danseband» som fikk det til denne gangen, sier en oppspilt Ole I'Dole til Torstein Flakne. De to musikerne møttes i London forrige kvelden, og utvekslet erfaringer om hvordan det er å bli lansert i det store utland. Ole ser svært optimistisk på fremtiden etter avtalen han nylig undertegnet. Torstein Flakne og Stage Dolls har sikret seg en minst like fordelaktig kontrakt om stor utenlandslansering, men velger foreløpig å holde beina godt plantet på bakken.

Torstein Flakne i Trondheimstrioen Stage Dolls har hatt jevnlig kontakt med Ole I'Dole den siste tiden. De har rådført seg med hverandre om hvordan de skal forholde seg til sine fremstøt på det internasjonale platemarkedet.

For et par dager siden ble det kjent at Ole I'Dole har undertegnet kontrakt med det amerikanske selskapet Arista om utgivelse av syv LPer. Stage Dolls har gått adskillig stillere i dørene, men det er klart at de har minst like stor grunn til å være tilfreds. Deres kontrakt med det amerikanske selskapet Big Time Records går ut på åtte LPer, og den første, som er en litt forandret versjon av LPen «Commandos», er allerede utgitt i USA. Senere kommer den i handelen over hele verden.

–Kontrakten var egentlig klar allerede i september, men vi har forsøkt å holde tett med det, siden vi ikke ser det som noen sensasjon at et norsk band får utgitt en LP i utlandet. Det er svært mange skjær i sjøen, og vi har ikke tenkt å miste bakkekontakten, sier Torstein Flakne, som var i London for å snakke med folk fra det amerikanske selskapet som ellers har grupper som Dream Syndicate og den unge country-kanonen Steve Earle i «stallen».

–Tellefsen favorittsolist

«LONDON: –Arve Tellefsen er en av våre favorittsolister. Han er blant verdens fremste fiolinister og en svært hyggelig kar, sier musikerne i Royal Philharmonie Orchestra i London. Allerede før konserten i Royal Festival Hall i London i går kveld, der svenske prins Bertil var blant gjestene, var orkestermusikerne svært sikre på at det ville bli suksess.

Det var Royal Philharmonie Orchestra (RPO) selv som inviterte Arve Tellefsen til å være solist under torsdagens konsert, og begge parter er like begeistret over å få anledning til å samarbeide nok en gang. Det er ikke lenge siden Tellefsen var solist med Royal Philharmonic Orchestra da de spilte i Konserthuset i Oslo, og ledende musikere i orkestret sier til Adresseavisen at de ser frem til å spille med ham igjen.

