I år vil svenskene sette tydelig preg på Elden

Saken oppdateres.

Paul-Ottar Haga har regien på Elden for tredje år på rad, og i år lar han svenskene prege produksjonen. Joakim Nätterqvist var med også i fjor, men i år får han selskap av enda en tungvekter fra svensk teater og filmindustri. Ikke unaturlig, mener Haga, ettersom store deler av manuset er skrevet på svensk.

Svenske tungvektere

- De er jo best på språket, og disse skuespillerne kan også være en link for det svenske publikummet, sier han i en pressemelding.

Ralph Carlsson er ny i Elden-sammenheng, men en attraktiv skuespiller som også har bred erfaring fra frilutsteater, blant annet som Arnljot Gelline på Stiklestad. Mange husker ham også fra filmer som «Jenta som lekte med Ilden», «Hundreåringen som klatret ut gjennom vinduet og forsvant» og «Fucking Åmål», for å nevne noen.

I Elden skal Carlsson spille Pär Åke.

- Eldens gode rykte har nådd meg via Marit Moum Aune som jeg har arbeidet med i flere år, sier Carlsson.

Joakim Nätterqvist, som tidligere har spilt General Armfeldt i Elden, kommer i år tilbake for å spille Niklas. Nätterqvist har flere tv-serier og filmer bak seg, blant annet i «Arn», «Viking», som hadde premiere i 2016, og Maria Wern. I sommer skal han også holde skuespillerkurs for de frivillige på Røros. Begge gleder seg til å delta i årets produksjon.

- Vakkert miljø og herlige mennesker, sier Nätterqvist.

Amatørene er limet

Amatørene har i alle år vært en viktig suksessfaktor for Elden. De står på scenen, side om side med de profesjonelle skuespillerne, og er - sammen med det store frivilligkorpset - helt nødvendige for at Elden lykkes som de gjør i år etter år.

- De lokale talentene skal først og fremt dyrkes fram i det lokale miljøet. Disse skal fungere som leverandør av amatørskuespillere i Elden, sier Haga som i år er i sitt siste år som regissør.

Dette er skuespillere i Elden 2017:

Ellen: Astri Sugaren

Kalle: Erik Lockert Rohde

Pär Åke: Ralph Carlsson

Håkan: Atle Auran

Niklas: Joakim Nätterqvist

De LaBarre: Johannes Joner

Armfeldt: Paul-Ottar Haga

Kristine: Caroline Grønbek

Maren: Evy Kasseth Røsten

Enkefru Hjort: Kirsti Sæter

Bergmann: Vegar Dahl

Menzonius: Stig Arvid Leinum

Paul Ottar Haga har regien, Jonas Digerud er koreograf, Eivind Myren har lys, Erlend Haga er scenograf og Trond Hustad er musikalsk leder.