Spiller inn tredje sesong av «Fødeavdelingen» ved St. Olavs Hospital

Saken oppdateres.

I disse dager inntar kamerafolkene fødeavdelingen ved St. Olavs Hospital. Her skal de filme tredje sesong av serien «Fødeavdelingen». De to første sesongene er tatt opp ved A-hus i Lørenskog, men nå er det de jordmødre og foreldre fra Trøndelag sin tur til å komme på TV.

I serien, som etter planen skal vises TV-kanalen FEM, følger seerne vordende foreldre gjennom tiden før, under og etter fødselen. I årets sesong skal i alt 30 fødsler fordeles over ti episoder.

Litt skeptisk

Avdelingssjef ved fødeavdelingen på St. Olavs Hospital, Unn Dahlberg, har jobbet som jordmor i 25 år. I utgangspunktet var hun litt skeptisk til å la fotografene komme inn på fødestuene, men hun mener at programmet kan være til hjelp for kvinner som skal føde ved sykehuset.

- Gjennom programmet kan de framtidige foreldrene få et inntrykk av hva det er som venter dem. Vi får også muligheten til å vise fram den fine fødeavdelingen, fødestuene og de flinke jordmødrene våre.

Vil normalisere fødselen

Hun mener at det er viktig at programmet framstiller fødselen så realistisk og sannferdig som mulig, slik at ikke alt bare blir tant og fjas. Den erfarne jordmoren mener at det ofte er skrekkhistoriene som trekkes fram i media, og at programmet kan være med på å normalisere fødselen.

- De fleste fødsler går helt som de skal. Det er bare ytterst sjelden at noe går galt. Hvis spedbarnet for eksempel trenger akutt behandling, så skal ikke det vises på TV.

Unn Dahlberg sier at de aller fleste jordmødrene heller ikke hadde noe imot å bli med i serien.

- Vi har ofte med oss hospitanter, studenter, leger og andre vi ikke kjenner inn på fødestuen, så en fotograf utgjør kanskje ikke en forskjell. Mulig at noen blir litt stillere enn vanlig, smiler hun.

Bare én fotograf av gangen

Programmet «Fødeavdelingen» produseres for TV-kanalen FEM av produksjonsselskapet ITV. Fortsatt jakter TV-produsentene etter folk som ønsker å få fødselen foreviget på TV. Blant dem som skal stå bak kameraet å filme det hele finner vi fotoregissørene Kristin Nybø og Amalie Skeie.

- Vi skal ta minst mulig plass. Derfor følges fødselen kun av én person med ett kamera. Hvis det kommer et helt TV-team så tenker jo mange at det kan være litt skummet. Derfor hjelper at det litt at det bare er ett menneske som skal filme, sier Amalie Skeie.

Verken Nybø eller Skeie har tidligere vært til stede under en fødsel, noe de ser på som en ny og spennende erfaring. De har prøvd å forberede seg så godt det lar seg gjøre.

- Jeg har lest meg opp på keisersnitt og de ulike fødestillingene. Jeg skal også overvære en fødsel uten kamera, slik at jeg vet hva det går ut på, sier Nybø.

Hun forteller at de TV-titterne som lurer på hvordan en morkake ser ut, kommer til å bli skuffet.

- Vi skal filme alt på en smakfull måte, samtidig som det er så realistisk som mulig. De fleste fødsler er normale, og vi er ikke ute etter å vise det verste. En vanlig fødsel er spennende nok.

