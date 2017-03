Spennende premierer på rekke og rad i nytt teater

Saken oppdateres.

Alt dette skjer lørdag 9. september da det nye teaterbygget til 100 millioner kroner offisielt blir åpnet i Verdal sentrum. Teatersjef Nora Evensen er spent på åpningsprogrammet.

Festdag for store og små

-Det blir en stor festdag. Vi har premiere på komedien «Kunst» i den store salen og urpremiere på forestillingen «Garage» i den lille på åpningsdagen. Dette innebærer også at vi skal avduke kunstverket av Gilles Berger som blir å finne i foajeen. I tillegg ønsker vi å lage en folkefest i samarbeid med lokale kulturaktører både i Verdal og fylket for øvrig. Det blir omvising i teateret, og i tillegg blir det aktiviteter og arrangementer på Minsaas Plass, som ligger tett inntil det nye teatret. Da blir det gjøgling, musikk og aktiviteter for både store og små. Det skal syde av liv, lover teatersjef Nora Evensen.

Les også: Bytter navn når Trøndelag blir ett fylke

Cirka Teater sprenger grenser

Det er et tettpakket program på Nord-Trøndelag Teater til høsten. Med to premierer på åpningsdagen legges lista høyt.

-«Kunst er den største produksjonen vi skal gjøre i år. Det er en herlig komedie, som handler om tre kamerater og et maleri. Når den ene av dem kjøper et maleri til 200 000 kroner og de andre ser bare noe hvitt, starter diskusjonene. Her har vi fått med oss skuespillerne Hans Petter Nilsen fra Trøndelag Teater, Terje Raanes, som kanskje er mest kjent fra krimmen på sommerbåten, og vår egen faste ansatte Tore Granås, sier Evensen.

Samme dag er det urpremiere på «Garage» som Cirka Teater står bak.

-Dette er et grensesprengende stykke som handler om maskiner, mekanikk, to menn og ei høne. Dette er langt fra vår digitale tidsalder, sier Evensen.

Les også: Starter bygging av nytt teater til 100 millioner

Mer for Duun-elskere

Det fortsetter det utover høsten med premiere på forestillingen «På tvert» av Olav Duun den 15. oktober. Her har Duun-kjenneren Otto Homlung regien, Asgeir Skrove musikken, mens Paul Ottar Haga og Evy Kasseth Røsten bekler de to rollene.

-Vi har en stor skatt i Olav Duun som vi skal forvalte. «Juvikfolket» ble en av våre store suksesser i fjor, og når får vi en ny Duun-forestilling som kanskje er mer ukjent for mange. Vi skal ta med oss entusiasmen fra «Juvikfolket» inn i den videre satsingen på Duun. De som er involvert i årets produksjon har også et nært og varmt forhold til Olav Duun, sier Nora Evensen.

Verdenspremiere

I høst blir det også verdenspremiere på orkesterforestillingen «Du sa, at æ sa». Sammen med Musikk i Nord-Trøndelag, Kulturtanken og Nord-Trøndelag fylkeskommune lager Nord-Trøndelag Teater en orkesterforestilling med nykomponert musikk for barn og unge. Orkesteret består av 22 musikere med tilknytning til Trøndelag fra Ambulo Ensemble.

Musikken er skrevet av Tormod Tvete Vik og teksten av Ståle Kvarme Tørring, som sammen med Mari Haugen Smistad spiller og synger.

- Det er ikke ofte det sendes et helt orkester på turne, sier teatersjef Nora Evensen.

-Hun tror det er få som har opplevd et helt orkester i en forestilling.

- Dette er et viktig samarbeid for oss hvor vi kan være med på å skape ny musikk og teater til barn og unge, sier Evensen.

Les også: - Å kjenne på erotiske følelser er skammelig

Dans, joik og musikk

Nord-Trøndelag Teater kan også by på dans, joik og musikk på høsten repertoar. I stykket «Tjidjie», som betyr mamma, møter vi en kvinne som forteller om sin oppvekst og livet på samisk internatskole som barn. Her har Ane Aas manus og regi, mens Frode Fjellheim er musikalsk konsulent. Forestillingen har urpremiere under Olavsfestdagene i Trondheim, og spilles gjennom den kulturelle skolesekken for elever i den videregående skole.

-Vi går inn i den mest spennende perioden til teatret noensinne. Vi skal utvide turnévirksomheten til også å gjelde Sør-Trøndelag samtidig som vi skal skape liv i vår nye storstue her i Verdal. Det er bare å glede seg, sier teatersjef Nora Evensen.