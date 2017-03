Tinder endrer brukervilkår etter press fra Forbrukerombudet

Saken oppdateres.

– Det er gledelig at Tinder har bestemt seg for å gjøre vilkårene sine kortere og klarere. Forbrukerne kan nå enklere sette seg inn i hva de aksepterer når de tar i bruk appen, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth, til Dagens Næringsliv .

Det finnes over 1,5 millioner norske profiler på datingapper og sjekkesider. Adresseavisen satte søkelyset på hvordan sjekking har utviklet seg gjennom serien «Kjærlighet ved første klikk».

Forbrukerombudet krevde i fjor sommer at Tinder gjorde en rekke endringer i app-vilkårene sine, blant annet at Tinder og assosierte selskaper fikk evig rett til å benytte alt innhold som brukeren laster opp i appen.

– Før kunne Tinder bruke bildene dine til reklame uten samtykke, sier Haugseth til Nettavisen .

Til Dagens Næringsliv sier hun at appen brøt markedsføringsloven på flere punkter, blant annet at rettstvister skal bringes for domstolen i Dallas County i Texas, etter Texas’ lover.

Ifølge Forbrukerombudet har europeiske forbrukermyndigheter nå bedt de sosiale mediene Facebook, Twitter og Google+ om å endre avtalevilkår slik at de følger europeisk lov.