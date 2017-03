Blåser du i serieåpningen?

Saken oppdateres.

1. Norgesmesterskapet for janitsjarkorps foregår i Olavshallen, Royal Garden og Scandic Nidelven fredag og lørdag. Elitedivisjonen som møtes til dyst lørdag formiddag. Men ytterligere syv divisjoner skal spille for publikum og fagjury i to hektiske dager.

LES OGSÅ: Disse vant NM i fjor

Stryker før eksamen

2. Det er snart eksamenstid, og strykestudenter er klar for kammerkonsert Dokkhuset søndag kveld, i samspill med Bård Monsen, Øyvind Gimse og Marianne Thorsen.

Bobo på Dokkhuset

3. En av verdens ledende jazzpianister gjennom 40 år inntar byen fredag. Da spiller Bobo Stenson trio på Dokkhuset. Foruten Bobo Stenson på piano, består trioen av Anders Jormin (bass) og Jon Fält (trommer).

Gravøl for «Lønsj»

4. Siste sending av P1's «Lønsj» sendes fra Byscenen fredag, men mange av gjestene blir igjen til kvelden der Rune Nilsons alter ego Charlie Rackstead byr på underholdning fra scenen, i tillegg til blant annet selveste Vazelina Bilopphøggers .

LES OGSÅ: Fredag er Rune Nilsons siste sending

Ukas Bjørn

5. Mens Lars Monsen fortsatt boltrer seg med bjørn og annen villskap på NRK 1 i beste sendetid søndag – er det alltids en bjørn å oppsøke også i byens uteliv. Ukas B jørn heter Eidsvåg til etternavn. Gjennomsnittsalderen blant publikum er nok lavere enn vanlig i Studentersamfundet lørdag kveld.

Ukas kanin

6. Arrangørkollektivet Klubb Kanin fyller 20 år, og markeres med en skabaret av 20 ulike konserter med fri improvisasjon, elektroakustiske eksperimenter, performance, støy, teatrale fremføringer og surrealistiske happenings Teaterhuset Avant Garden.

LES OGSÅ OM FORRIGE JUBILEUM: 15 år mot mainstream

Ukas gressenke

7. På'n igjen: Mens husbond Lars Monsen fortsatt boltrer seg med bjørn og annen villskap på NRK 1 i beste sendetid søndag, kommer Trine Rein til Olavspuben fredag kveld. Såfremt hun ikke «Just missed the train». Med seg har hun blant annet Toney Carey , keyboardist for Richie Blackmores Rainbow.

Ukas hardrocksønn

8. Instrumentaltrioen Astrosaur gir om få uker ut debutalbum og starter turné på Sukkerhuset. Trommeslager Jonatan Eikum er født i Trondheim, der hans far Steinar startet sin karriere som den første bassisten i TNT. Det er blant mange konserter i helga, der mange fler enn Villrot (Antivariatet, søndag), El Cuero (Byscenen lørdag), Lumikide (Verkstedhallen, fredag) Snærk (Fru Lundgren lørdag kunne vært nevnt.

Ukas quizmaster

9. Finn Bjelke står for popquiz på P1 hver lørdag formiddag, men denne helgen også live på fredag kveld i Trondheim – nærmere bestemt Klubbkjelleren i Royal Garden. Det er fritt frem å melde seg som enkeltperson eller lag på opp til fem personer. (Advarsel for juksere: Det er dårlig mobildekning i kjelleren.)

LES OGSÅ: Bowie var min ledestjerne

Mal deg som en smurf

10. «Smurfene: Den Hemmelige Landsbyen» er blant ukas premierer og det feires lørdag med Smurfedag på Prinsen kinosenter med blant annet smurfedisko og ansiktsmaling for alle barn.

LES OGSÅ: Scarlett Johansson er utsøkt i helgens heteste kinopremiere

Ukas massemorder

11. Maija Skille spiller hovedrollen i musikalen om den kvinnelige seriemorderen fra Selbu, Belle Gunness , i front for et lag av profesjonelle og amatører, i regi av Selbu kulturskole. Den er tidligere spilt med stor suksess i Selbu, nå vises den i Kimen kulturhus på Stjørdal fredag og lørdag.

Imponerende oppsetning og fint løst dramatisering om Selbus største antihelt, skrev undertegnede sin anmeldelse med da stykket hadde premiere i 2011.

LES OGSÅ: Avliver myter om Selbus berømte massemorder

Bønder i byen

12. Lørdag er det igjen mulighet til å fylle kjøkken- og kjøleskap med lokale godsaker på Bondens marked på Torvet i Trondheim.

Symfonikere på bygda

13. Et ensemble fra Trondheim Symfoniorkester flytter seg til Bygdboksen på Stokkøya lørdag. De spiller Grieg, Mozart og Haydn under ledelse av Jon Gjesme og med sopran Ranveig Helen Lægreid som solist.

Seriestart og åpent teater

14. Før Seriestart Rosenborg – Odd på Lerkendal søndag, blir det muligheter for å oppleve godt spill på Åpent hus Trøndelag Teater lørdag. I tillegg til guidede omvisninger, besøk i verkstedene lunsj med de ansatte i kantina spilles utdrag fra Robin Hood–Rai Rai i Sherwoodskogen og man møte noen skuespillerne fra Brødrene Karamasov . Systua selger kostymer fra forstillinger som Les Misérables , Kardemommeby , Chicago , Den stundesløse og Hair.