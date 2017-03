Roar Strand skal igjen spille på San Siro

Saken oppdateres.

29. september spilles den første av åtte forestillinger av «Helt i hundre», og åstedet er selvsagt San Siro-salen på Scandic Lerkendal.

Roar Strand kunne selvsagt ikke si nei til å igjen spille på San Siro, scenen er oppkalt etter åstedet for Rosenborgs største fotball-triumf. Også artisten Charlotte Audestad og komiker Trine Lise Olsen er med på laget som skal dra i gang jubileumsshowet.

Klistremerke ga ideen

- Ideen oppsto allerede for et par år siden. Vi var på en ferje i Trondheimsfjorden og så et klistremerke med RBK 2017. Vi begynte å fabulere om at det var vi som skulle lage jubileumsshowet, sier Arnt Egil Rånes, D.D.E.-gitaristen som har svingt seg grundig opp som komiker gjennom showene sammen med Sigmund Kveli og etter hvert Harald Morten Bremseth.

Tanken slapp ikke taket, og de tok sjansen på å kontakte Tove Moe Dyrhaug i RBK, løse ideer ble mer og mer konkrete og i fjor på denne tiden ble showet spikret.

Første video

Den første smakebiten er akkurat lansert, en video med tittellåten «Helt i hundre» Sketsjer og sanger er blitt til i løpet av året da trioen samtidig har turnert flittig med sitt siste show «Hipp hipp hipp».

- Men det har passet bra, mens vi turnerer er vi inne i bobla og det er da ideene kommer. Vi har vært veldig kreative i denne perioden, sier trioen Kveli, Rånes, Bremset som er blitt til KRB i løpet av perioden de har jobbet med showet.

Toillinghjelp

Men de har ikke jobbet alene. de har alliert seg med Øystein Dolmen, Marianne Meløy og Lorns Mørkved som har bidratt i idé og skrivefasen, mens altså Strand, Audestad og Olsen blir med på scenen.

Alle tre er opptatt av fotballaget Rosenborg. Arne Egil Rånes har fått revitalisert interessen nå som han har fått barn med sterk fotball og RBK-interesse. Kveli innrømmer at han har jenter som er mer opptatt av teater, og en gutt som er mer opptatt av Barcelona enn RBK akkurat for øyeblikket. – Vi møtte Kåre Ingebrigtsen og da sa sønnen at han egentlig anså RBK mer som et springbrett for Barcelona, og da svarte Kåre: «Æ å», ler Kveli.

- Rosenborg er jo også klubb å se opp til også utenom banen. De er en organisasjon mange kan lære av, sier Rånes.

Ikke bare snilt

- Det virker nesten som det kan bli en i overkant snill revy dette?

- Å nei, det er jo skjedd ting tidligere, penger som er brukt, grep som kanskje ikke var så heldige, så er det noen spillertyper en kan ha det moro med, og så finnes det jo alltids andre klubber en kan tyne litt. Så bare snilt blir det ikke. Men på vår måte, folk kan føle seg trygge på at vi ikke henger ut noen. Det er ikke vår stil, sier trioen KRB.

- Men det er heller ikke vår stil å være veldig nøye på fakta. Hvis det er fakta folk er ute etter, tror jeg heller vi må henvise til jubileumsboka som kommer, sier Arnt Egil Rånes.