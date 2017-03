Stjernesopran Sølberg i visumtrøbbel med Kina

Saken oppdateres.

- Jeg rekker ikke prøvene foran konserten i helga, og oppdragsgiver er allerede igang med å finne erstatter, sier Sølberg til VG torsdag kveld.

Sølberg søkte den kinesiske ambassaden om visum og betalte for et såkalt fast track, som skulle sørge for tilbakemelding innen 27. mars. Torsdag kveld ventet hun fortsatt på tilbakemelding om hun får innreise.

Brikke i politisk spill

Selv tror stjernesopranen at årsaken til trøbbelet er hennes opptreden i Nobelkonserten i 2010. Nobels Fredspris ble dette året gitt til den kinesiske regimekritikeren Liu Xiaobo. Tildelingen førte til et anstrengt forhold mellom Norge og Kina , og Sølberg mener hun nå er blitt en brikke i et politisk spill.

– Jeg kan ikke se noen annen grunn til at jeg ikke får komme inn i landet. Jeg har ikke noe kriminelt rulleblad, sier Sølberg til Vg.

Den kinesiske ambassaden sier at det handler om en misforståelse, og at de venter på en godkjenning fra Beijing.

Uavklart torsdag kveld

Ifølge ambassaden ventet de på en avklaring sammen med Marita Sølberg torsdag kveld.

Om reisen og oppdraget ble reddet i siste time, er fortsatt uklart. Adresseavisen har så langt ikke lyktes i å få kontakt med Marita Sølberg eller den kinesiske ambassaden i Oslo.

Marita Sølberg fra Levanger er en velrenommert sopran, som kan velge og vrake i oppdrag over hele verden. I februar kunne hun endelig vise seg fram for det trønderske publikummet i den storslåtte oppsetningen av Guiseppe Verdis Otello i Olavshallen.