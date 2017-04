Har vunnet flere priser med sin dronefilm fra Trøndelag

Saken oppdateres.

- Steinvikholmen er én av mange perler i Trøndelag. Da jeg filmet der om sommeren tidligere, tenkte jeg at det må være utrolig stilig å lage noe derfra om vinteren, sier André Hope.

Dronefotografen har med sin siste film «Norwegian winter castle dronie» vunnet to internasjonale filmpriser. Under European Drone Film Festival i Barcelona vant han nylig prisen for beste «dronie», som er dronefilmernes variant av «selfie».

Se videoen i vinduet øverst og sjekk ut flere av Hopes filmer her .

Fredag ble filmen valgt som månedens film under Berlin Flash Film Festival. Mot slutten av året skal den vises på storskjerm i den tyske hovedstaden, i tillegg til at den kan bli festivalens hovedvinner.

- Liker å filme naturperler

Filmen, som måtte være ett minutt eller kortere, starter med et helfigurbilde av Hope som ligger på bakken inne på Steinvikholmen. Deretter letter dronen slik at seeren får fugleperspektiv på slottsfestningen og omgivelsene på Skatval.

- Det er jo skiltet dit, men Steinvikholmen ligger likevel litt for seg selv, nærmest som en uoppdaget perle. Jeg liker å filme naturperler, og det vises i alle filmene jeg lager. Juryen trakk jo også frem beliggenheten i sin begrunnelse.

Juryen besto av fagfolk som har jobbet med dronefilm og foto i blant annet Tour de France, World Rally Championship og ulike europeiske tv-produksjoner.

«For its good technique and precision and its good taste in the choice of this fantastic location», skrev de i sin begrunnelse.

Trondheimsfilm vist i Los Angeles

- Hvorfor jobber du med nettopp dronefilming?

- Jeg har en stor filminteresse, og liker å kunne bruke dagens teknologi til å vise ting jeg ikke har sett selv. Det gir inspirasjon å se ting fra et annet perspektiv. Samtidig har jeg det gøy når jeg flyr, sier Hope, som er autorisert dronepilot og jevnlig legger ut både klipp og bilder på Instagram .

- Får du mange droneoppdrag?

- Interessen for det blir stadig større, og jeg får forespørsler fra trønderske, nasjonale, internasjonale selskaper.

Hope er opprinnelig fra Søgne utenfor Kristiansand, men har bodd over tolv år i Trondheim.

Naturområdene i hans nye hjemby har spilt hovedrollen i fotografens hittil mest utbredte film «Winter in Norway» . Den ble vist under Down Town Film Festival i Los Angeles i fjor, og Hope sender i disse dager ut oppfølgeren til forskjellige festivaler.

- Jeg setter pris på å promotere Trøndelag i filmene mine, sier han.