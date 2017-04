Nidarholm håper på kongepokal

Saken oppdateres.

Det var kjempestemning i den store salen i Olavshallen i Trondheim da Musikkforeningen Nidarholm med dirigent Bjørn Sagstad i spissen, spilte lørdag. Det startet da musikerne kom inn på scenen til tilrop og jubel fra publikum. Nidarholm er ett av ti korps i elitedivisjonen i NM i janitsjar. Musikerne er strålende fornøyde og håper på gull.

Lørdag kveld blir det klart hvem som får kongepokalen og pengepremien på 40 000 kroner. Nidarholm fylte hele den store salen i Olavshallen med hjemmepublikum, støttespillere og andre korpsmusikere som deltar i NM og bruker resten av tida til å lytte til de beste.

- Kunne ikke gjort det bedre

- Vi kunne ikke gjort det bedre enn det vi gjorde i dag, sier Mats Berg, trommeslager og talsmann for Musikkforeningen Nidarholm.

Nidarholm spilte «Variasjoner over en folketone fra Valdres» av komponisten Stig Nordhagen som også satt i salen, og «Extreme Make-Over» av Johan de Meij. De spilte til jubel og stående applaus fra hele salen. Og musikerne på scenen greide heller ikke å skjule begeistringen over sin egen innsats da det hele var over. De er kjempefornøyde og håper på gull.

Usikker på de andre korpsene

- Vi har ikke kontroll over hvordan de andre korpsene i elitedivisjonen har spilt, men vi har spilt så godt vi kan, sier Mats Berg som etter konserten er i kjempehumør sammen med alle de andre i musikerne i Nidarholm.

Korpset har gjort det godt tidligere. I 2015 tok de andre plassen og i 2016 fjerdeplassen. Nå håper de på gull og kongepokal.

- I kveld blir alle korpsene ropt opp på scenen. Vi håper i alle fall på å være ett av de tre som står igjen til slutt og som får enten første, andre eller tredje plass, sier Berg, litt påtatt beskjeden.

God respons fra publikum

- Forutsetningene er på plass til å vinne, men jeg har ikke hørt de andre korpsene.

Nidarholm-musikerne opplevde også at stemningen i salen var på topp.

- Det er morsomt å spille for et publikum som gir slik respons. Selvsagt drar vi nytte av å ha hjemmepublikum. Det gir en ekstra boost, sier en strålende fornøyd og veldig spent Mats Berg.

Noen av musikerne fortsetter lørdagen med å spille for andre korps. Mange har søsken eller venner i andre korps som de skal høre på før festkvelden med premieutdeling.

Arrangementet med 5000 deltakere legger beslag på mye av hotellkapasiteten i byen denne årvisse helga og er et av de største arrangementssuksessene i Trondheim. Deltakerne legger igjen rundt 2500 kroner hver i Trondheim.