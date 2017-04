Stargate spiller i Trondheim for første gang

Saken oppdateres.

Den halvt trønderske musikkprodusentduoen Stargate skal spille i Borggården 3. august. Duoen, som består av Tor Erik Hermansen og trønderen Mikkel Eriksen, har tidligere levert hits til artister som Beyoncé, Rihanna, Lionel Richie, Coldplay og Elton John. De står bak 11 nummer én-hits i Storbritannia og hele 12 Billboard-topplasseringer.

Under Olavsfestdagene vil publikum i Trondheim for første gang få oppleve dem live som artister, ikke bare som produsenter. I 20 år har de vært låtskrivere og produsenter for andre, men tidligere denne måneden slapp de sin første låt «Waterfall».

- Dette betyr mye for Olavsfestdagene, og publikum i Trondheim. De får en opplevelse som de ikke har vært i nærheten av her i byen. I Trondheim er vi vant til mange store band, men det har vært få DJ-er og produsenter på besøk, sier produsent for Olavsfestdagene, Stian Aagaard.

Ingen sanger på scenen

Stargate spilte sin første konsert da de varmet opp for Coldplay og 90 000 publikummere på Rose Bowl stadium i Los Angeles. Duoens konsert i Trondheim vil bli deres første helaftens framføring. Et arrangement som kan trekke over 6000 mennesker til Borggården. Stargate kommer til å spille et bredt spekter av de låtene de har snekret sammen, men syngingen gjør de ikke selv.

- Vokalen er spilt inn på forhånd. Om de for eksempel spiller av en låt som de har laget for Rihanna, kommer ikke publikum til å se Rihanna synge låten.

- Hvorfor skal folk gå på en konsert hvor sangerne ikke står på scenen?

- Det bli mye lys, lyd og grafikk fra store skjermer. Folk kan danse vilt, mens Stargate står på scenen. Det blir som en konsert med David Guetta eller Calvin Harris. Det blir en hitparade i Borggården, sier Aagaard.

Spesiallaget for Olavsfestdagene

Produsent Stian Aagaard sier at duoen vil spille låter fra mange ulike sjangere, alt fra hip hop og house til country.

- Mye av det de skal spille er ikke gitt ut enda. De kommer til å slippe flere egne låter utover våren.

Han legger til at konserten kommer til å bli produsert sammen med Olavsfestdagene.

- Dette er ikke bare et stort turnékonsept fra USA. Vi skal produsere arrangementet sammen med Stargate, slik at vi får en kveld som blir helt unik for Trondheim.

Ferierer i Trondheim

Den trønderske halvdelen av Stargate, Mikkel Eriksen, har vært har ofte vært til stede under Olavsfestdagene, men bare som publikum. Bookingansvarlig ved Olavsfestdagene, Jens Storli, forteller at de har prøvd å få Stargate til å stille opp i mange år.

- Stargate har vist hva som er mulig for norske artister. De har delt nettverket og kunnskapen sin med andre norske musikere. De har også vært med på å bygge opp flere internasjonale stjerner.

Billettene til Stargatekonserten 3. august legges ut for salg førstkommende tirsdag.

