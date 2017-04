Disse får du ikke se på Olavsfestdagene i år

Saken oppdateres.

- Ridderturneringen har vært kjørt i veldig mange år. Den har hatt et stort publikum og har begeistret mange, sier Jens Storli, programsjef i Olavsfestdagene.

- Samtidig er litt av nøkkelen i en positiv festivalutvikling at man gjør endringer før publikum ser behovet for det, legger han til.

Ridderturneringen har vært et fast arrangement under Olavsfestdagene siden 2001. Frem til 2010 var det den svenske riddergruppen Jämtlandicum som arrangerte. I 2011 var det pause, før turneringen kom tilbake året etter som festivalens egen produksjon i samarbeid med trondheimsridderne i Ordo Ignis.

Til sommeren legges turneringen på is igjen.

- I utgangspunktet har vi ulike arrangement fra år til år, og det er bare unntaksvis at vi gjentar det samme arrangementet. Det er begrenset hvor lenge det kan gjentas, selv om publikum møter opp, sier Storli.

Egen festivallandsby

I år kommer Olavsfestdagene til å bruke festivalområdet på en annen måte, ved å etablere en egen festivallandsby.

- I fjor opplevde vi at vi ikke hadde ett festivalområde, men flere arenaer ved siden av hverandre. Det er viktig å slå ring rundt området. Ikke for å stenge noen ute, men for å bevisstgjøre publikum på den unike plassen vi faktisk befinner oss på. I den prosessen har vi måttet se på hva vi har og hvordan vi utnytter områdene best mulig, sier arrangementssjef Joakim Weibull.

I den nye festivallandsbyen vil hele området rundt Ytre kongsgård, Bastionen, Vestfronten og helt ned til Trondheim Kunstmuseum bli gjerdet inn og etablert som festivalområde med gratis inngang. Festivalteltet som tidligere sto på Torget vil bli flyttet til Ytre kongsgård. Dit flyttes også store deler av historisk marked, som tidligere har hatt fast arena i Borggården.

- Ytre kongsgård er et av våre beste områder, og det har vært en utfordring at arealet der ikke er blitt godt nok utnyttet. Ridderturneringen krever et spesielt oppsett i forhold til andre typer arrangement. Med ny bruk får vi utnyttet kjerneområdet til festivalen på en bedre måte, sier Storli.

Bedre mattilbud

Å flytte historisk marked ut av Borggården gir festivalen større kapasitet på konsertene på kveldstid, med opp til 6000 publikummere gjennom hele festivalperioden.

- Det gir oss muligheten til å hente inn store artister og å øke kvaliteten på arrangementene. Tidligere har historisk marked stengt klokken 17, slik at vi har fått to timer til lydprøver. Nå kan markedet holdes åpent lengre, og vi får bedre tid til konsertforberedelser, sier Storli.

Også mattilbudet vil bli utvidet og flyttet til Ytre kongsgård, med større plass til Trøndersk matfestival og en egen «food court» der ulike restaurantører kan leie seg inn.

Storli og Weibull påpeker at Olavsfestdagene fortsatt skal ha arrangement også utenfor festivalområdet, både i Vår frue kirke og andre steder.

Flere nyheter

Selv om det ikke blir ridderturnering i 2017, utelukker ikke Storli at det kommer riddere til festivalen på et senere tidspunkt.

- Det kan godt hende vi kommer tilbake med ridderturnering igjen. Men vi er opptatt av å skape utvikling, og dette handler også om å gi plass til andre arrangement. Vi er avhengig av å ha et publikum som er begeistret for det vi arrangerer. Vi er trygge på at festivalpublikummet i familiesegmentet vil få store opplevelser på årets festival, sier Storli.

Han kan foreløpig ikke røpe hva eller hvem som vil erstatte ridderne, men sier festivalen vil offentliggjøre flere spennende nyheter fremover.

- Formen begynner å bli klar og vi gleder oss veldig til å få vist frem hele festivalprogrammet. Vi tror det vil bli en god sommer.

