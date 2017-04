Cashmere Cat til Uka

Saken oppdateres.

Cashmere Cat har siden 2012 blitt et av verdens største artistnavn innen elektronisk dansemusikk. Med over blant annet 150 000 000 avspillinger på Spotify, hylles Cashmere Cat for sin særegne sound i krysningen mellom elektronika, R&B, hiphop og pop.

- Dette har jeg prøvd å få til helt siden jeg startet med booking, så følelsen av å slippe Cashmere Cat er litt som når den kjekkeste gutten i klassen endelig sier ja til å dra på date. Det kommer til å bli ellevilt, skriver booker Maria Rasmussen i en pressemlding.

LES OGSÅ: Åge Aleksandersen: - Jeg hører både på Kygo og Alan Walker – men favoritten er Cashmere Cat.

Jobber med stjerner

Han har samarbeidet med mange kjente artister, blant annet The Weeknd, Selena Gomez, Ariana Grande og Kanye West. I 2016 ble han nominert til Grammy i kategorien «Best R&B song», som låtskriver og komponist for Tory Lanez’ superhit LUV som herjet lister over hele verden. Under Spellemannprisen i år vant Cashmere Cat i den prestisjetunge kategorien «Årets Produsent».

LES OGSÅ: Ingvar (31) fra Sparbu med i «Jakten på kjærligheten»