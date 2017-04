Inger betalte 1100 kroner for konsertbilletter hun aldri fikk

Saken oppdateres.

Onsdag i neste uke spiller Karpe Diem i et utsolgt Oppdal kulturhus. Inger fra Trondheim har sett duoen flere ganger før.

- Jeg skal på hytta i Oppdal i påska, og det hadde vært artig å være på konserten, forteller Inger, som ikke ønsker å få etternavnet sitt publisert.

Hun og en venninne kom over et innlegg på arrangementets facebookside. Der var det en jente ved navn «Sandra» som solgte to billetter til konserten med rapgruppen. Inger forteller at hun sendte en melding til selgeren, som ut ifra bildene så ut til å være en jente i tyveårene.

- Jeg ville egentlig betale med Vipps, men jenta sa at hun hadde skiftet telefonnummer, og at jeg derfor måtte overføre pengene via nettbank. Egentlig pleier jeg å gjøre en grundigere sjekk av selgeren, men jeg ville ikke risikere å miste billettene, forteller Inger.

«Sandra» forsvant

Inger forteller at hun overførte 1100 kroner for to billetter. Etter to dager hadde hun fortsatt ikke hørt noe fra «Sandra».

- Da jeg tok kontakt med henne, ba hun meg om å overføre pengene på nytt. Jeg sa at jeg ikke hadde råd til å betale to ganger for de samme billettene.

Inger ble skeptisk til selgeren, derfor ba hun en venninne om å sende den kvinnelige billettselgeren en ny melding.

- Venninnen min spurte om selgeren fortsatt hadde de to billettene, noe hun fikk bekreftet. Da skjønte jeg at det var svindel.

Inger tok kontakt med selgeren, og truet med å anmelde henne til politiet, hvis hun ikke fikk igjen pengene. «Sandra» sa at Inger skulle få tilbake de 1100 kronene, men etter en time ble facebookkontoen hennes slettet.

Føler seg lurt

Inger har vært i kontakt med banken sin for å finne ut hvem som står bak kontonummeret til selgeren, men banken kan ikke gi opplysninger om eieren av kontoen.

Nå planlegger Inger å politianmelde saken. Hun føler seg lurt.

- Jeg bryr meg ikke så mye om pengene, men jeg hadde gledet meg til å se konserten. Nå som det er så kort tid igjen, er sjansen stor for at vi ikke får tak i nye billetter.

Hun forteller at det er flere andre som også har vært i kontakt med den falske billettselgeren.

- Det var en annen gutt som også ville kjøpe «Sandras» billetter, men jeg sendte ham en melding der jeg forklarte at det var en svindel. Han ble veldig glad fordi jeg sa ifra.

- Samme person som står bak

Mona Gikling ved vinningsavsnittet på Sentrum politistasjon oppfordrer personer som opplever billettsvindel til å anmelde saken. Hun forteller at politiet opplever en økning i svindel med konsertbilletter.

- Som oftest er det de samme personene som står bak svindelen. Det er tidkrevende saker, hvor gjerningspersonen ofte har greid å svindle til seg mye penger.

Gikling ber folk om å være på vakt.

- Det beste er om folk kjøper billettene direkte fra arrangøren, og ikke fra privatpersoner på Facebook.

Inger tror ikke at hun noen gang vil få igjen pengene sine.

- Det er trist at noen tjener seg rike på å lure folk.

- Kommer du til å forskuddsbetale billetter igjen?

- Ja, men neste gang skal jeg ta en grundigere sjekk på selgeren.

Guri Hokseng, ved Oppdal kulturhus, sier at de ikke har registrert noen henvendelser fra folk som har blitt utsatt for svindelforsøk.

