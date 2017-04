Regjeringen vil la tv-kanaler få vise programmer og reklame samtidig

Saken oppdateres.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) la fram forslag til endringer i kringkastingsloven onsdag.

– Reklame på delt skjerm legger til rette for at seerne kan følge fjernsynssendinger, for eksempel femmila i langrenn eller sykkelritt, uten reklameavbrudd som dekker hele skjermen, sier Helleland.

Hensikten med forslaget er å gi norske kommersielle kringkastere like konkurransevilkår som kringkastere som sender fra andre land. Måler er også å bedre finansieringsmulighetene til de norske selskapene.

Regjeringen foreslår også å oppheve en bestemmelse om at reklame ikke skal overstige 15 prosent av daglig sendetid, men det vil fortsatt være en begrensning på tolv minutter reklame per klokketime. Det foreslås også å tillate at sponsorer presenteres i løpet av sponsede programmer. I tillegg blir en bestemmelse i kringkastingsloven om presentasjon av premier opphevet.