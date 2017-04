Sakte-TV med reinsdyr vekker internasjonal interesse

Saken oppdateres.

De ønsker å følge med på opptakene, melder NRK. Men sendingen, som etter planen foregår fram til 27. april kan bli veldig langsomt sakte-TV.

Prosjektleder Per Inge A. Åsen i NRK Sapmi sier at dyrene leder an og det kan bli litt lumskt.

- Vandringen starter når flokkens matriark er klar og hun tar ikke hensyn til NRKs sendetider, forklarer han.

Kamera på hodet

Det er Sara-familiens reinflokk på over tusen dyr som følges. Ett av dem får kamera på hodet, så publikum får følge vandringen fra reinsdyrets synspunkt.

- Min drøm er at sendingen skal avsluttes med en kalvefødsel, sier Åsen, som også tror bildene fra svømmingen på fastlandet over til Kvaløya også vil bli spektakulære.

Siden reinsdyrene tidvis trekker gjennom områder uten mobildekning, vil NRK rigge opp egne stasjoner for å få trådløse signaler til Norge og resten av verden.

