- Jenter har ofte mer lyst å være sexy og smarte enn tøysete og store i kjeften

- Hva skal du gjøre i Trondheim?

- Vi, en liten gavepakke av en gjeng, skal opptre i Olavshallen med Stand-upshowet «Latter live». Det er Cess og guttaboys, som sammen skal lire av se festligheter.

- Stand-up miljøet er ganske mannsdominert. Er det fordi at menn er morsommere enn kvinner?

- Absolutt ikke. Det er vel heller motsatt, men mannfolkene har større behov for å vise seg fram hele tiden. Jenter har ofte mer lyst til å være flotte, sexy og smarte enn tøysete og store i kjeften.

- I et intervju med bladet KK forteller du at du ikke pleier å tøyse med kongshuset. Hvorfor ikke?

- Jeg tuller ikke med kongen fordi jeg er kjemperoyalistisk. Jeg heier på kongen og fedrelandet. Det blir for nært.

- Finnes det noe gøyere enn en familie som får betalt for å klippe snorer og ikke mene noe?

- Du prøver å terge meg. Det går ikke. Jeg har null humor når det kommer til kongehuset. Hehe.

- Hva kjennetegner din humor?

- På scenen er det nok kroppsspråket, mer enn det jeg sier som er det morsomme.

- Er du en Leif Juster type?

- Nei, jeg er ikke nok ikke det. Det er nok mer mimikken min som er morsom. Litt sånn som Grethe Kausland. Litt revvy, revvy med to v-er.

- Hvor høy er du?

- Jeg er 155 centimeter høy, og er veldig fornøyd med det.

- Finner du oftere skatter på bakken enn de som er høyere enn deg?

- Nei, men jeg er ikke så redd for å falle. Når det er glatt, og folk er kjempeforsiktige, bare marsjerer jeg av gårde. Det er jo ikke er så langt ned til bakken, så det skal mye til at jeg brekker håndledet.

- Samler du på noe?

- Jeg samler på tannpirkere. Favorittordet mitt på spansk er palillos, som betyr tannpirker. Jeg har en liten kopp som det står «drama queen» på. Den er full med tannpirkere.

- Hvor mange tannpirkere har du?

- Over 100 stykker. Jeg plukker med meg tannpirkere hvis de ser ekstra fjonge ut. Det er ikke slik at jeg tar med meg hver eneste tannpirker i tre som jeg kommer over. Om folk spør om å få ta en tannpirker fra meg, må de ta en av dem jeg har flere av. De kan for eksempel ikke bruke den som er rød. Den jeg fikk på Kielferja. De fjonge tannpirkerne får ingen røre.

- Bestefaren din, Samuel «Sammy» Steinmann, var en av få norske jøder som overlevde oppholdet i Auschwitz. Hvordan var forholdet dere imellom?

- Han forgudet jo meg fra toppen av hodet og helt ned til tottelottene. Vi hadde et veldig spesielt bånd. Bestefar ga meg lov til å være meg, og han har lært meg mye om det å være menneske. Han har lært meg at det er viktig å ha det gøy, og det å kunne le av ting.

