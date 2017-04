Se hvem som skal toppe Pstereo-fredagen

Saken oppdateres.

- Røyksopps konsert på Marinen i 2009 var starten på Pstereo som en utholdende festival som klarte å trekke store navn. Det var en døråpner, sier Kim Aasli.

I dag offentliggjør festivalen at elektronikaduoen kommer tilbake, åtte år etter forrige gang. Konserten er nærmest et folkekrav, mener bookingsjefen.

- Det er mange som mener det er den beste og mest samlende headlinerkonserten vi har hatt. Sammen med Robyn er de de artistene vi har fått flest henvendelser om at publikum ønsker seg tilbake. Jeg gleder meg veldig.

Ola Kvernberg kommer til Pstereo med sitt «Steamdome»-verk, og får selskap av shoegaze-mesterne Slowdive

Duoen består av Svein Berge og Torbjørn Brundtland og har holdt det gående i snart 20 år. På den tiden har de gitt ut fem studioalbum, to EP-er og flere samarbeidslåter. Blant dem hiten «Running to the Sea» med Susanne Sundfør.

- Innovative

De har også laget Dagsrevyens vignett-låt og fått mer enn 20 ulike priser internasjonalt og her hjemme. Blant dem seks Spellemannspriser (og 17 nominasjoner), flere P3 Gull- og Alarmpriser i tillegg til to Brit Awards-nominasjoner.

- De er veldig innovative og gode, samtidig som de har en helt unik evne til å utvikle seg, både musikalsk og i form av det som skjer på scenen, sier Aasli.

Som mange norske electronica-artister både før og etter, har suksessen i utlandet bidratt til at de ikke spiller så ofte i Norge.

- Foreløpig er det annonsert én annen konsert i sommer. Neste helg spiller de på Coachella-festivalen i USA. Røyksopp er minst like populær i utlandet som her hjemme, da blir det ikke tid til å spille så mye i Norge, sier Aasli.

Har med gjester

Tromsøduoen debuterte med «Melody A.M.» som toppet VG-lista i 2001, godt hjulpet av singler som «Eple», «Poor Leno» og «Remind Me». Albumet har solgt mer enn en million eksemplarer over hele verden.

De blir fortsatt rost for sin nyskapende tilnærming til elektronisk musikk, og har mange vellykkede samarbeid med andre artister bak seg. Foruten Sundfør har de samarbeidet med Robyn, Lykke Li, Karin Dreijer Andersson og Anneli Drecker.

Duoen har som regel med seg gjesteartister også på konsertene. Sist de spilte på Pstereo, var Anneli Drecker med dem på scenen. På Sverresborg Arena i 2015 var svenske Jonna Lee og briten Jamie Irrepressible en del av konserten.

- De kommer til å ha med seg gjester, men vi vet ikke hvem det blir. Det er bare å krysse fingrene, sier Aasli.

Ønsker norsk headliner

Vår anmelder beskrev konserten på Sverresborg som et rått og energisk publikumsfrieri, i en storslått, mektig audiovisuell fest – og ga terningkast fem.

Også Pstereo-konserten fikk en rosende omtale .

Fra før er det kjent at blant andre Alt-J (headliner torsdag), Rival Sons, Slowdive, Janove, Slaves, Spidergawd, Ola Kvernberg og Pom Poko kommer til festivalen, som arrangeres 17. til 19. august.

- Vi ønsker å ha en norsk headliner hvert år, og det føles bra å ha et navn som Røyksopp på plakaten. Vi føler vi har truffet bra med de norske headlinerne, og tror vi gjør det også denne gangen, sier Aasli.

