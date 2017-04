Nå herjer Spøk-Else på Sverresborg

Saken oppdateres.

Det har vært innbrudd på Sverresborg, og verdifulle saker og ting er stjålet. De har lett høyt og lavt, men tingene er søkk borte. En kurator, med hvite hansker og høydeskrekk er satt på saken, men noen Poirot er han ikke. Han føler seg ganske sikker på at det er Spøk-Else som står bak, men for å løse krimgåten trenger han hjelp fra skikkelig smarte folk. Heldigvis for ham kom det mange lyse hoder på besøk i dag, som hjalp ham å finne ledetrådene og å løse gåten.

Eggjakt med kryssord

Men Spøk-Else, eller Elise Fingerklå som forfatter Klaus Sonstad kaller henne, er ikke den eneste som lager leven på Sverresborg i påska. For mens noen barn løser krim, er andre på jakt etter eggene som påskeharen har gjemt rundt omkring i byavdelingen.

Detektiver med eventyrhjerte

- Her får de bokstaver som de skal lage ord av, og sette opp et slags kryssord som gir et løsningsord. Eller de kan leke detektiver. Med et eventyrhjerte og to gode ben kan de finne ut hva som skjedde da drengen fant ut at husfrua var ei trollkjerring, foreslår Ingeborg Collin Høgseth, som er avdelingsleder i publikumsavdelingen.

Trøndelag Folkemuseum på Sverresborg har åpent hver dag gjennom hele påska.