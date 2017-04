Dette er påskens beste true crime-podkaster

Saken oppdateres.

S-town, Serial og This american life

For mange av oss er «Serial» synonymt med true crime-podkast. Etter en skuffende andre sesong, trodde mange av oss at Serial-toget hadde sporet av for godt. Derfor var det ekstra befriende å få servert en så velkomponert radiodokumentar fra disse skaperne.

S-town, eller Shit-town. Det er i hvert fall det den pessimistisk John B. McLemore mener om fødebyen sin Woodstock. I den lille byen i sørstaten Alabama har det skjedd et drap, og gjerningsmannen går fri mener John. En lokal rikmannssønn har drept en annen ung mann, uten at han har fått noen som helst straff. John tar kontakt med reporter Brian Reed for å få ham til å komme ned til Alabama, slik at han får tatt en nærmere titt på saken.

Uten å røpe for mye kan vi si at historien tar en uventet dreining, noe som gjør at dette blir en litt annerledes true crime-podkast. Det er dette taktskiftet som er med på å gjøre «S-town» verdt å lytte til.

Dette er et stykke undersøkende journalistikk, der hver eneste stein i singelen blir snudd, og reporteren tar seg god tid. Noen ganger kanskje litt for god. Det skal sies at «S-town» som mange podkaster i samme sjanger med fordel kunne ha blitt klippet ned. Dette hinder ikke produksjonen i å være en av de beste true crime-podkastene som er laget. Brian Reed gode stedsbeskrivelser, er sammen med den intense stemmen til John B. McLemore, med på å skape en sjelden form for mystikk, og en spenning som er vel verdt sju timers lytting.

Third Air x Politiken: Kvinden med den tunge koffert, Politiken

Vi befinner oss på et kloster et sted i den mer perifere delen av Danmark. Øde og langt fra folk ligger den majestetiske klosterhotellet, hvor det plutselig begynner å skje merkelige saker. Bråk på nettene og ting som plutselig forsvinner, også en kvinne med falskt navn som sjekker inn på et av rommene. Og, en dag forsvinner hun. Alt vi vet er at hun bærer rundt på en tung koffert.

For at lytteropplevelsen din ikke skal bli ødelagt, skal vi her ikke røpe mer en det absolutt mest nødvendige. Hele denne merkelige historien berettes på nervepirrende vis av Krister Moltzen og Tim Hinman. Den danske duoen, som i vinter gjestet dokumentarfestivalen i Trondheim, byr her på en podkast som går Serial en høy gang. Den mystiske musikken bestående av gitarklimpring og sylofon, er sammen med Tim Hinmans smått og gebrokken uttale og hule røst med på å sette stemningen. Dette er så gjennomarbeidet, at du om ikke sjekker dørlåsen flere ganger under lyttingen, har du nerver av lonsdaleitt.

Og, før du avskriver podkasten fordi den er dansk. Gi den første episoden ti minutter, så vil du forstå at dansk ikke er så tungt som det du kanskje tror.

Purk eller skurk , NRK nyheter

Skal du først høre en podkast på morsmålet, er «Purk eller skurk» en av få gode norske true crime-produksjoner. I den seks avsnitt lange krimserien får vi en gjennomgang av den komplekse Erik Jensen-saken – en sak med flere spørsmål enn svar. Færre spørsmål blir det ikke etter syv timer med denne podcasten.

Det som er synd er at produksjonen etter hvert sklir litt ut. At de bestemmer seg for å dedikere en hel episode til en finsk kriminalsak som har visse likheter med Jensen-saken, framstår som heller unødvendig. Uansett greier «Purk eller skurk» å gi et oversiktlig overblikk over et stort sakskompleks – i en sak som på langt nær er slutt. Dette er lærerikt, samtidig som det er god underholdning.

P3 Dokumentär: Black metal-morden i Norge , Sveriges Radio

P3 Dokumentärs litt over 60 minutter lange dokumentarer er korte fortellinger fra virkeligheten. Bak produksjonen står Sveriges Radio, som siden 2006 har lagt ut radioprogrammet som podkast. I deres siste dokumentar vender vi tilbake til 90-tallets Norge – en tid preget av en voksende black-metal bevegelse. Det blir historier om mord, kirkebranner og Greven, blant annet fortalt av medlemmene i svartmetalbandet Mayhem. Greven, alias Varg Vikersnes, ville dessverre ikke være med på dette dypdykket i en subkultur med morbide sider.

I motsetning til de fleste andre true crime-podcaster slipper vi å følge reporteres eviglange reiser og filosoferinger. Dette er klassisk journalistikk, der reporterens personlig tanker og følelser ikke har noen relevans. Her lar de isteden personene som var delaktig i hendelsene få komme til ordet.

Uløst Sesong 2 (ep. 1-2): Therese-saken , VG

I den andre sesongen av «Uløst» tas lytteren med tilbake til den grå industribyen Drammen, sommeren 1988. I byen som en gang var Norges største veikryss forsvinner den ni år gamle Therese Johannesen fra sitt hjem i drabantbyen Fjell. Hun blir aldri funnet. Journalist Tor Egil Thømt Ruud snakker med vitner, politifolk og naboer. Gjennom beretningen får vi kjennskap til saken som framstår som en av de mest mystiske i norsk kriminalhistorie.

