- Det har vært anstrengende, men samtidig en fest

Siden 2. april har jentekoret gjennomført ni konserter på 11 dager i USA, med betydelig oppmerksomhet og suksess, ifølge styreleder Peter Andreas Kjeldsberg.

- Det har gått aldeles strålende. Både musikalsk og kunstnerisk har det vært en suksess for jentene, sier styrelederen, som er sammen med koret i Chicago da vi snakker med ham.

Turneen startet i den nye avgangshallen på Gardermoen, fortsatte til Minneapolis og videre til Northfield, Madison og Grand Rapids, før de avsluttet i Chicago denne uka.

- Koret har sunget både i kirker og på colleger. Korets leder Anita Brevik er en stjerne her borte og yter stor respekt i kormiljøene. Anton Armstrong, som leder St Olaf Choir – kanskje det beste college-koret i USA, snakker varmt om Anita og beundrer det hun har fått til, sier Kjeldsberg.

- Flott mottakelse

Turneen har foregått langs det såkalte «norgesbeltet» i Midtvesten.

- Det er en rørende opplevelse å møte folk med norsk herkomst, selv om det er flere generasjoner siden. Det er lett å være norsk her, sier Kjeldsberg.

Det er ungdomsgruppa til koret som har vært på turné, 33 jenter i alderen 14 til 21 år, i tillegg til dirigent, pianist og voksne ledere.

- Det har vært et ganske anstrengende program, med lange bussturer og nye overnattingssteder hver natt. Det ligger mye læring i det også. Noen steder har vi vært innlosjert hos familier til korkolleger. Jentene lærer språk og får bli kjent med en annen kultur. Og så har vi fått en flott mottakelse og god oppslutning fra miljøene her, sier styrelederen.

Repertoaret har bestått av norsk og amerikansk musikk, både moderne og tradisjonsmusikk, og flere av jentene har fått prøvd seg som solister.

Sang i bunad

- Og så har de alltid opptrådt i bunad, så de har sett svært vakre ut, sier Kjeldsberg.

Jentekoret er et av Nidarosdomens fire faste kor og har eksistert siden 1992. Siden den gang har de deltatt på flere store nasjonale begivenheter i kirken.

Blant annet under prinsesse Märtha Louise og Ari Behns vielse mai 2002, ved det japanske keiserparets besøk i Trondheim mai 2005, kroningsjubileet i 2006 og ved den nasjonale gudstjenesten i forbindelse med Grunnlovsjubileet i mai 2014.

De har sju plateproduksjoner og flere Grammy-nominasjoner bak seg . I 2014 vant de dobbel Emmy-pris for TV-produksjonen «Christmas in Norway», for en julekonsert i Nidarosdomen sammen med nettopp St Olaf Choir.

Anita Brevik har vært tilknyttet koret hele veien. Først som akkompagnatør, siden som dirigent.

Flere jubileumskonserter

Turneen har vært første ledd i markeringen av Nidarosdomens jentekor 25-årsjubileum. I tillegg kommer tre andre konserter i Nidarosdomen, den første 15. juni, den siste deres tradisjonelle romjulskonsert 28. desember. Til julekonserten vil de invitere profesjonelle sangere som tidligere har vært med i koret.

- Koret er helt i toppsjiktet innen sin sjanger i Norge i dag, mener Kjeldsberg.

Han sier de også har fått opplevd mye spennende på turen. Som å være på sightseeing i Chicago, nyte utsikten fra toppen av skyskrapere og båttur på Lake Michigan.

- Etter den siste konserten mandag var de helt utslitte. Likevel fortsatte de bare å synge i bussen hjem til hotellet etterpå. Det har vært en fest å få være med dem på turné. Et privilegium.

