Astrid sang nattasanger for flyktningebarna i Palestina

To år har gått siden Astrid Tveter fikk Trondheim kommunes Ramallah-stipend for å skrive bok. Den skal handle om å være flyktning i Palestina, sett gjennom ei norsk jentes øyne.

Nattasanger for barna

Musikkantropologen er godt igang med bok-prosjektet, og for ikke lenge siden kom hun hjem fra nok et besøk i området.

- Jeg handler ofte på intuisjon. Da jeg våknet en februardag sto det klart for meg, du skal til Palestina og synge nattasanger for barn i flyktningeleire.

Sammen med gitarist Jens Rohloff, og med nattasanger overlevert av små og store i hele verden, besøkte Tveter fem flyktningleire i de okkuperte områdene. Hun avslører ikke hvilke, vil ikke utlevere de hun har besøkt eller bli sporbar som mulig aktivist. Det kan skape store problemer for både de hun møter og henne selv.

- Droner til å overvåke

- Militærmakten bruker droner til å overvåke og plukke ut ofre som de tramper inn i flyktningleirene om natten for å drepe. De knuser vinduer og skremmer både voksne og barn. Jeg jobber for fred gjennom musikk, samler inn og videreformidler sanger fra mange land - også jødiske sanger, forteller Tveter.

Overalt hvor Tveter og Rohloff kom, ble det helt stille under konsertene.

- Jeg tror de ble rørt. Vanligvis prater og ler de under en konsert, det er helt vanlig i deres kultur og ikke et uttrykk for uhøflighet. Denne gangen satt de helt stille og lyttet til nattasangene.

Kultur har alltid vært en viktig inngang til samhandling og forståelse, skriver Adresseavisen i en leder

Gjensyn med tøff bestemor

Astrid Tveter har møtt mange skjebner i Palestina, og ett gjensyn gjorde særlig inntrykk.

- Det var rørende å møte igjen den tøffe bestemoren. En soldat hadde slått henne blind med en geværkolbe, men hun er en sterk kvinne. Sist jeg var i flyktningleiren ga hun meg sangskatter jeg gjorde opptak av, og jeg lovet å komme tilbake. Det var utrolig fint å se henne igjen og overraske henne med konsert.

Palestina er betegnet som verdens største friluftsfengsel. Ifølge Astrid Tveter sier mange palestinere at de ikke er sinte på jøder generelt.

- Det er regimet i okkupasjonsmakten Israel, samt sionistenes handlinger som vekker aggresjon.

Tveter blir stadig vitne til uroligheter. En morgen i firetiden, våknet hun av skudd, skrik og ambulanse utenfor hotellet i Ramallah. Hun så både barn og voksne som kom løpende til midtrabatten i veien utenfor hotellet for å hente stein.

- Det er det vanligste våpenet man har å beskytte seg med, eller de bruker det til å demonstrere mot okkupasjonsmakten. Men på tross av alt som er frarøvet dem, opplever jeg palestinere som veldig gjestfrie, hjelpsomme og hjertevarme. Alle har mistet noen, familier er splittet og utallige menneskeliv har gått tapt, sier hun.

Symbolsk handling

Musikkantropologen fra Trondheim er sterkt berørt av alle barna hun har møtt i flyktningleirene. Aller helst skulle hun ha dem med hjem.

- De har en plass i hjertet mitt og jeg sender dem stadig varme tanker. Turneen var en symbolsk handling med godnattsanger fra mange land - som en slags internasjonal hilsen fra verden utenfor murene om at tre generasjoner med flyktninger i eget land - ikke er glemt. Mitt ønske er at barna sovnet med mindre frykt og nytt håp etter vårt besøk.

