- Tv er en lagsport der jeg får skinne i midten

Saken oppdateres.

- Jeg må gi cudos til crewet, det er en super gjeng, sier han - blant annet. For det går unna når Thomas Felberg forteller. Han fyrer opp en sig, snakker om tv og radio, feier innom gryende rockestjernestatus og turnéliv i Europa ved tusenårsskiftet - som han ikke husker mye av -

før han lister opp alle restauranter i Trondheim verdt et besøk, stumper sigaretten og gjør sitt rollebytte. Det er klart for «damenes aften» i Tidsbonanza.

Tyholt inn i gullrekka

Det mange kanskje ikke vet, er at det populære quiz-programmet lages ved NRK på Tyholt. I fjor ble det vist 12 episoder, i andre sesong blir det 10. Hilde Håbjørg er produksjonsleder, og veldig opptatt at at Tyholt får tildelt nettopp denne typen programmer.

- Dersom vi skal opprettholde kunnskapen og uvikle oss på flerkameraproduksjon, er det veldig viktig at vi produserer slike programmer. Tyholt har mottatt mange priser for programmer som er produsert her, men etter at Tore Strømøy hadde sin æra med helgeprogram ble det stille på underholdningsfronten. Helt til i fjor, og nå er vi inne i gullrekka fredag kveld, sier Håbjørg.

LES OGSÅ: Dette gjør kjendisene i påska

LES OGSÅ: Dette er påskas beste true crime podcaster

Gull fra arkivet

Programkonseptet for Tidsbonanza er utviklet på Tyholt, men produksjonen er et samarbeid mellom underholdningsavdelingen i Oslo og redaksjonen lokalt. Bare på Tyholt er 15 medarbeidere i sving i opptaksperioden.

- Vi bruker masse arkivstoff for å lage kavalkader og bildelegge spørsmål. Grunntanken er at vi skal ta fram gull fra arkivet, forklarer Håbjørg og legger til; - Kringkastingssjefen er bevisst på at distriktene skal være synlige. NRK skal speile hele landet, vi skal høre de ulike dialektene.

- Stemmen i mørket

Med to lag og fire nye deltakere i hvert program er dialektalibiet sikret, og vi får bære over med at programlederen bli hentet fra mer sentrale strøk. Hvem som helst kan ikke slippe til, men Felberg har energien, kunnskapen og alle de andre kvalitetene som skal til for å dra seere. Han er dessuten godt etablert i NRK allerede, og har jobbet mange år i P3 med Harald Are Lund, er kjent som en av dommerne i Stjernekamp og har også sitt eget radioprogram «Felbergs loft».

- Skal jeg være ærlig er det radio som ligger meg nærmest. Der er jeg stemmen i mørket som skal underholde. Men tv er gøy, det også. Men mer lagsport, der jeg kan skinne i midten, ler han.

Damenes aften

I kveldens opptak må han skinne om kappe med damene. Året er 1999, samme år som Anne Kat Hærland debuterte i «Nytt på Nytt», og makker Brita Møystad Engseth var filmanmelder med eget program. I fjor startet de to podkasten «Apropos», der de opptrer som satiriske bedrevitere.

- Hva husker du fra -99, Anne Kat?

- Jeg husker ingenting! Men det gjør sikkert ikke Mette-Marit, heller.

- The Matrix, svarer Møystad Engseth. Det var en stor filmopplevelse for meg.

LES OGSÅ: Bejubler muslimske Sanas sikling over «abs»

Enball og Toball

De to gadd ikke å pynte seg til fredagskvelden, og har gått for en avslappa stil. Eller som Anne Kat sier;

- Vi er ikke så opptatt av kjoler...de andre to er eldre og har bedre kirurg.

Duoen på det konkurrerende laget er flotte i sine norske designkjoler. De er helt like, bare fargen skiller.

- Vi er som Enball og Toball, ler Ingeborg Heldal.

Hun ble rikskjendis i -99, da Bill Clinton stoppet foran henne og skoleklassen hennes på slottsplassen. Bildene gikk verden over, og barneskolelæreren ble ble raskt utropt som Monica Levinskys lookalike.

- Det var 45 sekunder, og siden ble livet aldri det samme, sier Heldal.

Toball er Lise Karlsnes, vokalist i Briskeby som slo gjennom samme år med hiten «Propaganda».

- Var Karlsnes en hel kveld

- Da vi ble spurt om å delta i programmet satt vi og spiste frokost sammen, forteller Karlsnes. Hun har ofte vært nødt til å si at, nei - jeg er ikke hun som sto på slottsplassen. Og vise versa. Folk har stadig forvekslet dem.

- Jeg var Lise Karlsnes en hel kveld i Stavanger for noen år siden. Det var ikke så verst, ler Heldal. Siden ble vi venninner, vi måtte jo det, fortsetter hun.

Heldal har ikke konkurranseinstinkt, men er preppet av Karlsnes. Hærland og Møystad Engseth er heller ikke så opptatt av hvem som vinner kveldens quiz.

- Bare vi kan ydmyke Karlsnes... Neida! Vi vil spre glede i en anstrengt verdenssituasjon! Ikke sant, Brita?

Brita nikker bekreftende.

Vi røper ikke resultatet.

Første program av Tidsbonanza kommer 21. april.