- Fargeløs arkitektur gjør deg dum og trist

Dagny Thurmann-Moe har vært opptatt av farger og interiør siden sjuårsalderen og driver Norges eneste fargestudio. I 2007 startet hun sin egen blogg om Skandinavisk stil fra et maksimalistisk perspektiv og fikk lesere fra over 100 land. Hun har tusenvis av følgere på Instagramprofilen «FargeDagny», og jobber både teoretisk og praktisk med farger.

Fargesetter interiør og bygninger

- Jeg holder foredrag og underviser om farger og blir benyttet av mediene til å snakke om fargetrender. Rent praktisk går jobben min ut på å fargesette interiører og bygningsfasader gjennom arkitektkontorer og utbyggere, sier Thurmann-Moe som også jobber med å fargesette produkter og ting som tekstiler og porselen. Hun mener det er på tide med en fargerevolusjon for at folk skal få opp øynene for fargenes betydning.

- Forskning på farger viser at det vi reagerer mest negativt på er der fargene er helt borte, og det er jo sånn vi lever i dag. Alle nye bygninger i dag er hvite, grå eller sorte. Bilparken vår er hvit, grå og sort. Og vi kler oss i grått og sort, selv om dette er de fargene som får huden til å se mest gusten ut og fremhever fine linjer i ansiktet. Vi har aldri vært lenger unna vårt naturlige miljø enn hva vi er nå. Parallelt med at fargene forsvant fra omgivelsene våre for om lag 15 år siden, eksploderte bruken av anti-depressvia. Det er ikke bevist, men det er interessant å se at grafene er helt sammenfallende, sier farge-eksperten og understreker at det stadig forskes mer på helseaspektet ved farger og hvordan fargene påvirker oss.

Grått og trist

- Grått er den fargen som påvirker oss mest negativt. Over tid blir vi depressive og tungsinnede i grå rom. Hvitt kan gjøre at du får mer hodepine og blir sliten, mens grått gjør at du kan bli mer lei deg. Du kan jo tenke deg hvordan du føler deg etter to uker med grått regnvær, sier Thurmann-Moe og tilføyer:

- De siste 15 årene har vi fått beskjed fra eksperter innenfor både mote og arkitektur at vi skal velge trygge basisfarger. Det har resultert i karakterløse og triste omgivelser. Fargeløs arkitektur gjør deg dum og trist, sier Thurmann-Moe. Hun opplever at folk er bekymret for fargetrender, og vegrer seg for fargevalg.

- Jeg holder mye foredrag og kurs for arkitekter og de er enige i at det har gått feil og at summen av alle disse hvite, grå og sorte bygningene ikke er så hyggelig. Arkitektenes oppgave er å lage gode og trivelige byrom, og der har de feilet.

Underviser i fargeteori

Kine Angelo er universitetslektor ved NTNU på institutt for arkitektur og teknologi. Hun underviser blant annet i fargelære og er enig med Thurmann-Moe i at det har vært for lite fargelære i arkitektutdanningen.

- Dette er noe vi ser også på verdensbasis, ikke bare i Norge, at arkitekter ikke har nok kunnskap om farger. Men vi ser nå at holdningen til farger er i ferd med å endre seg. Unge arkitekter i dag har ikke de samme motforestillingene som vi har sett før. De ser mulighetene i fargesetting, sier Angelo. Hun står bak Trondheims nye fargeveileder som skal hjelpe folk til å velge riktig farge på husene sine.

Trygge valg med rødt og gult

- Hvilke farger bør man holde seg unna på hus?

- Sort, hvitt og grått. Man må ta hensyn til menneskene som skal oppholde seg i bygget og at det skal være et godt sted å være gjennom alle årstidene. Den norske naturen har det til felles at fargene forsvinner om vinteren og at lyset blir blått. Og det som da vil gi mest hygge er de varme fargene. Rødt og gult i alle nyanser er de tryggeste fargene du kan velge på huset ditt, sier Thurmann-Moe.

Når det gjelder klær er hun krystallklar på at nesten ingen kler sort. Trendbølgen med sort har holdt seg lenge, helt siden Johnny Cash gikk i helsorte antrekk på 1960-tallet.

- Det var en slags rebelsk farge som handlet om å gjøre opprør og skille seg ut. Tanken var å bryte med samfunnets konforme måte å være på. Og så har det blitt akkurat det. En slags uniform. Men det vi ikke klarer å rive oss løs fra er jo hva vi kommuniserer med sort. Det er sorg, død og det som er ondt. Man oppfattes som mindre vennlig og mer autoritær og utilnærmelig når man har på seg sorte klær, sier Thurmann-Moe.

