- Foreldrene plager oss til å øve

Sammen med sambygding og skolekamerat Sivert Garli (14) utgjør hun duoen Diggar, og 21. april deltar de i semifinalen i TV2s talentkonkurranse «Norske talenter».

- Denne gangen er det publikum som stemmer på oss, så nå håper vi at så mange som mulig gir oss en stemme. Hver stemme teller, sier Ingrid.

14-åringen fra Soknedal i Midtre Gauldal har stått på scenen i flere år. I 2013 fikk hun hovedrollen i Trøndelag Teaters julemusikal «Nøtteknekkeren». Siden har hun blant annet deltatt på Ungdommens kulturmønstring (UKM) med selvskrevet teaterstykke, spiller i bandet Reloaded og går på Musikalfabrikken i Trondheim.

Influensa

Da Diggar sang på TV første gang i januar, var det ingen tvil blant dommerne om at de to skulle gå videre. Da de i februar fremførte Bjarte Hjelmelands norske tekst til Dylan-sangen «To Make you feel my love», ble de sendt til semifinale med klar margin.

- «Norske talenter» er veldig artig. Sist hadde jeg influensa og hadde nesten ikke stemme, men med litt flaks kom vi oss videre. I semifinalen skal vi synge en låt av Anne Grete Preus, «Når himmelen faller ned», forteller Ingrid.

Hun har kjent Sivert Garli siden de gikk i barnehagen, de går sammen på kulturskolen og på samme trinn på Støren ungdomsskole. I tillegg til å drive med musikk, er Sivert en habil skiskytter mens Ingrid spiller fotball.

- Vi er aktive og det blir mye kjøring på mødrene våre. Det er ikke akkurat den beste bussforbindelsen i Soknedal. På en annen side er det foreldrene våre som plager oss til å øve foran semifinalen, så da må de finne seg i litt kjøring, ler Ingrid.

Festival på Lerkendal

Foreldrenes betingelse er likevel at skolearbeidet går foran musikk og andre fritidsaktiviteter.

- Men jeg synes skolen går greit, så da er det bare å kjøre på.

Helgen 22.-23. april er det fylkesfinale i UKM i Bjugn, hvor Reloaded deltar med en låt skrevet av Sivert. Kvelden 23. april står Salieri-festivalen på Lerkendal i Trondheim for tur. Festivalen er en musikk- og kulturfestival for ungdom, og Ingrid deltar gjennom Musikalfabrikken.

- Det er musikal som ligger mitt hjerte nærmest. Jeg synes det er utrolig artig å gå på scenen, synge, danse og tre inn i en rolle, sier Ingrid som har gått på kulturskole siden hun var fem år.