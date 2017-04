Fredag forsvinner P4 og Radio Norge fra FM-nettet

Saken oppdateres.

Dersom du ikke har skaffet deg DAB-radio eller en adapter som gir deg DAB-signaler må du belage deg på et langt magrere radiotilbud fra fredag 21. april klokken 10.

Les også: Nå er DAB-sinkene i trøbbel

Les også: - Slukking av FM-nettet er en gavepakke for lokalradioen

Blir borte på fredag

- De riksdekkende kommersielle kanalene som Radio Norge, P4 og NRJ overføres fra FM-nettet til DAB i Trøndelag og Møre og Romsdal fredag. Så for alle som fortsatt har FM-radio vil det kun være mulig å lytte til lokalradioene og nisjekanalene, sier Ole Jørgen Torvmark, daglig leder i Digitalradio Norge.

FM-nettet for NRK ble slukket 8. februar. Nea Radio og P5 Fosen er blant radiokanalene som har konsesjon i fem år til for å sende på FM-nettet. I den perioden vil de sende både på FM-nettet og på DAB. Totalt har 189 norske lokalradiostasjoner har fått forlenget FM-konsesjon fram til og med 31. desember 2021. Men dersom du fortsatt vil høre på NRK, Radio Norge, P4 eller NRJ mens du kjører bil, haster det med å skaffe en DAB-radio eller en adapter.

Adapter, mobiltelefon eller DAB-radio.

- Det enkleste og trolig det billigste er å installere en adapter. Dette er altså er en radiomottaker uten høyttaler som tar imot DAB-signaler via en kabel eller et FM-signal. Det er snakk om en liten investering som fungerer i alle biler. For mellom 1500 og 2000 kroner får du en adapter av grei kvalitet, sier Torvmark.

Les også: Forventer DAB-sjokk og ville tilstander

Les også: Kulturministeren raser mot brudd i DAB-nettet

Ikke slurv med monteringen

- Enkelte hevder det er litt plundrete å montere adapteren?

- Her handler det om å følge bruksanvisningen nøye og at man monterer antennen som følger med på riktig måte. Her er det mange som slurver. Dersom antenne-installasjonen er feil gir det dårlig dekning. Det normale er å lime antennen på innsiden av frontruta på høyre side, forteller Torvmark. Han legger til at mange kan oppleve gode DAB-signaler i bynære strøk der signalene er sterke, og tilsvarende svake signaler utenfor de store byene.

- Dette henger nesten alltid sammen med at antennen er plassert feil. Å høre på radio via mobiltelefon er selvsagt også et alternativ til adapter og DAB-radio, sier Torvmark.

Følgende radiokanaler slukker sine FM-sendinger 21.04.2017:

P4

Radio Norge

Radio Metro Trondheim

P5 Trondheim

NRJ Trondheim

Følgende radiokanaler får fortsette sine FM-sendinger i minst 5 år til :