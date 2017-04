Gudene kommer

Saken oppdateres.

American Gods - Sesong 1

Premiere 1. mai på Amazon Prime

Britiske Neil Gaiman er mannen som revolusjonerte tegneseriemediet med «Sandman» til å bli en av verdens mest populære forfattere. Og det store gjennombruddet kom med boken «American Gods» i 2001 og tar for seg hva som skjer når de gamle gudene fra tidligere kulturer må takle det 21. århundre.

Amazon Prime har sikret seg rettighetene til denne TV-serien fra den amerikanske kanalen Starz, og er kanalens mest ambisiøse satsning så langt. I hovedrollene finner vi Ian McShane som Mr. Wednsday ( den norrøne guden Odin). McShane burde være et kjent fjes for fans av HBO-serien «Deadwood» hvor han spilte den ikoniske karakteren Al Swearengen. Crispin Glover har rollen som Mr. World ( den norrøne guden Loke) og svenske Peter Stormare er den slaviske guden Czernobog.

Den første sesongen har åtte timelange episoder og norske Amazon Prime får episodene dagen etter premieren på Starz i USA.

The Leftovers - Sesong 3

Premiere 17. april på HBO Nordic

Første episode ( sammen med de to første sesongene) kan du allerede nå se på HBO Nordic. The Leftovers er en serie som tar for seg hva som skjer når 2% av verdens befolkning på mystisk vis bare forsvinner. Serien er skrevet av Damon Lindelof som også sto bak Lost. Sesong 3 blir den siste i serien.

Veep - Sesong 6

Premiere 17. april på HBO Nordic

Også første episode av sjette sesong av Veep ligger nå klar. Dette er historien om Selina Meyer ( Julia Louis-Dreyfus, bedre kjent som Elaine fra Seinfeld) som blir USAs første kvinnelige president. Denne komiserien har høstet en rekke priser og har vært en av de mest populære sitcoms i USA seks år på rad.

Fargo - Sesong 3

Premiere 20. april på HBO Nordic

De to første sesongene av Fargo var TV-underholdning av ypperste klasse. Sørgelig nok så ble serien ingen stor kommersiell suksess. Dette til tross for en rekke kjente navn på rollelisten som Ted Danson, Martin Freeman, Kirsten Dunst og Billy Bob Thornton. Sesong 3 sparker i gang en helt ny handling og nye karakterer. I hovedrollen denne gangen finner vi en nesten ugjenkjennelig Ewan McGregor i en dobbelt-rolle som Emmit og Ray Stussy. Vi befinner oss fortsatt i North Dakota på 70-tallet og for oss nordmenn så er Fargo spesielt morsomt å se. Staten har nemlig en rekke etterkommere fra norske immigranter. En serie for deg som likte True Detective og Breaking Bad.

Bosch - Sesong 2

Premiere 22. april på HBO Nordic

Denne kan du også se på Viaplay. Sesong 2 av Bosch fortsetter den hardkokte crime noir -fortellingen om politietterforskeren Hieronymus Bosch i Los Angeles Police Department. En serie som er som skreddersydd for deg som liker hardkokt krim av typen Raymond Chandler, Ed McBain og Dashiel Hammet.

Silicon Valley - Sesong 4

Premiere 24. april på HBO Nordic

Verdens morsomste serie for deg som vet forskjellen på Tinder, Twitter og Instagram. Gjengen i Pied Piper opplever store forandringer i sin hverdag da grunnleggeren Richard Henricks gir fra seg kontrollen av selskapet til Dinesh som på sin side selvfølgelig klarer å rote selskapet opp i en juridisk suppe av dimensjoner.

The Handmaid's Tale - Sesong 1

Premiere 26. april på HBO Nordic

En dystopisk thriller basert på Margaret Atwoods sci-fi -klassiker med samme navn. I en nær framtid har et totalitært og kristen-fundamentalistisk parti tatt styringen over USA. I dette samfunnet har ikke kvinner lov til hverken å arbeide, håndtere penger eller lese. Utslipp av giftstoffer har ført til at de fleste kvinner ikke lenger er fruktbare og bare de få gjenlevende som kan få barn ( kalt handmaidens) får i oppdrag å ha sex med menn fra samfunnseliten for å sikre menneskennes framtid.

I hovedrollen som Offred, the handmaid finner vi Elisabeth Moss. Den mannlige hovedrollen besørges av Joseph Fiennes.

Berlin Station - Sesong 1

Premiere 28. april på HBO Nordic

Amerikansk spion-thriller satt til dagens Berlin. Berlin Station er allerede fornyet for en ti-episoders andre sesong. I hovedrollen som CIA-agent Daniel Miller finner vi Richard Armitage (Hannibal, The Hobbit).

Twin Peaks - Sesong 3

Premiere 22 mai på HBO Nordic

Kanskje tidenes mest etterlengtede TV-serie. 25 år etter sesong 2 kommer Mark Frost og David Lynch med fortsettelsen på hendelsene i den lille byen Twin Peaks i staten Washington.

Game of Thrones - Sesong 7

Premiere 17. juli på HBO Nordic

Det har tatt sin tid, men nå er snart neste siste sesong av Game of Thrones her.