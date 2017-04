Saken oppdateres.

For åttende år på rad har Adresseavisen lagt fram sin redaksjonelle årsrapport, der mediehuset oppsummerer det journalistiske arbeidet i 2016.

Rapporten kan du lese i sin helhet her

Rapporten ser det tilbake på journalistiske triumfer fra året som er gått, men peker også på områder der Adresseavisen kan bli bedre.

- Vi krever åpenhet fra andre samfunnsaktører, og da bør det også gjelde oss selv. Vi ønsker å være mer åpne rundt hvordan vi jobber og tar valg, og en slik rapport er en del av dette, sier Adresseavisens sjefredaktør Tor Olav Mørseth.

- Bedre til å sette dagsorden

Det er tøffe økonomiske tider for mediebransjen, likevel mener Mørseth at Adresseavisen har hatt et godt journalistisk år.

- Jeg kunne trukket fram mange gode enkeltsaker, men først og fremst er jeg stolt over at vi er blitt flinkere til å dekke de politiske prosessene, til å sette dagsorden og skape debatt - noe som også skal være kjernen i et mediehus. Det politiske miljøet har nok fått operere litt for fritt, uten innsyn, for lenge. Det er fortsatt detaljer vi ikke er gode nok på, men vi har i større grad klart å gå inn i saker og belyse dem, mener sjefredaktøren, som også er stolt over at mediehuset fortsatt klarer å levere mye innhold over et bredt spekter.

- Fordelt over et år er det et utrolig mye forskjellig vi har gitt leserne våre, Adresseavisen er fortsatt et sted du både blir utfordret, underholdt og overrasket, mener Mørseth.

Vil undersøke bedre

Han innser samtidig at Adresseavisen ikke er god nok på enkelte områder. Særlig er han bekymret for at det er viktige saker som rett og slett ikke fanges opp i det hele tatt i en travlere hverdag.

- Vi har også diskutert internt rundt saker der vi ikke har gått nok i dybden. Der vi er blitt kildestyrt og videreformidlet utspill uten å undersøke godt nok på egen hånd. Der må vi bli bedre, mener han.

I rapporten trekkes det blant annet fram alle prisene Adresseavisen har vunnet for sin journalistikk i året som gikk. I mai ble Adresseavisen kåret til «årets avis» av Mediebedriftenes landsforbund. Det ble Skup-diplom for graveprosjektet «Teppefall» som avdekket dopsalg på det mørke nettet. Avisen vant også den store Trønderske journalistprisen med saken «Jenta i den gule genseren»

Hele Trøndelag viktigere

I senere år har Adresseavisen fått et mer markert fokus på Trondheim, men Mørseth mener ambisjonene fortsatt strekker seg langt utenfor trønderhovedstaden eller landsdelen for øvrig. Han forteller at det skal opprettes et nytt kontor på Steinkjer i forbindelse med fylkessammenslåingen, og at norddelen av det nye Trøndelag blir viktigere for avisa enn det har vært de siste årene.

- Vi skal dekke de viktigste sakene for folk i Midt-Norge, ikke bare de viktigste sakene i Midt-Norge. Hvem som blir president i USA er viktig også for noen som bor på Hitra, sier Mørseth.

2016 ble også året da de trange tidene i den globale mediebransjen for alvor rammet Adresseavisen. Blant annet ble redaksjonen redusert med om lag 15 årsverk. Mørseth mener likevel at mediehuset har jobbet hardt for å tilpasse seg på en måte som gjør at leserne ikke blir skadelidende.

- Samtidig må vi hele tiden vurdere hva vi bruker krefter på, og situasjonen tilsier at vi må kutte ut noe av det vi har gjort tidligere. Kjerneoppdraget vårt er å se makta i kortene. Det kommer vi alltid til å prioritere først, samtidig er dette den mest ressurskrevende journalistikken. For å kunne fortsette å gjøre det, må vi gi slipp på andre områder. Vi må ta tøffe valg, men om vi skal gjøre alt blir vi ikke gode på noe.

Ydmykhet og troverdighet

Der den største utfordringen for journalistikken i 2016 var de økonomiske rammevilkårene, ser 2017 ut til å bli et år der framveksten av «fake news» bidrar til en undergraving av tilliten mellom presse og publikum.

- Jeg er glad i ordet ydmykhet, som også er tett knyttet til troverdighet. Tradisjonelt har mediene vært for lite flinke til å vise ydmykhet. Vi gjør feil, som alle andre, og vi må bli bedre til å innrømme feilene våre og vise dem fram. Vi må bli mer åpne i måten vi jobber på, og hvorfor vi tar de valgene vi gjør. Det holder ikke å påstå at du er troverdig, du må gjøre deg fortjent til tilliten, sier Mørseth.

2016 så flere nyvinninger for Adresseavisen, blant annet innføringen av flere podkaster og en økt satsing på debattmøter. Mørseth lover at utviklingen fortsetter, med lav terskel for nye satsinger.

Her er de mest leste sakene på adressa.no i 2016:

Saker åpne for alle

1. Mann og kvinne i 50-årene omkom 243.160 sidevisninger

2. -Det er ventet at det blir verst i 23-tiden 195.257 sidevisninger

3. -De tok fra meg levebrødet 168.158 sidevisninger

4. Rune fikk mystisk hentelapp fra Latvia i posten 150.304 sidevisninger

5. Dette synet fikk inspektørene til å steile på Sandmoen 138.829 sidevisninger

Pluss-saker

1. Nav: Syv myter om sykmelding

2. Forsker advarer mot treningen som ikke virker

3. Nye krav til helsekort: Dette betyr det for deg

4. Sverre (14) sa aldri noe om at han slet

5. Nå endrer Nav sykmeldingen fra fastleger hver dag