- Jeg har lett etter et nytt uttrykk for Nidarosdomen

Serien med 16 fotografier fra Nidarosdomen er nylig vist på Trafo Kunsthall i Asker. Nå er den å se hos Galleri Ismene i Trondheim.

Professor i maleri

- Jeg har et spesielt forhold til Nidarosdomen og var der veldig mye da jeg jobbet ved høyskolen i Trondheim. Studentene mine var også mye der, og den gjorde et sterkt inntrykk på oss. I norsk sammenheng er Nidarosdomen veldig spesiell, sier Wessel som i flere år på 70-tallet jobbet ved institutt for form og farge ved NTH, blant annet som vikar for Håkon Bleken. I en lang periode var han instituttleder og professor ved Statens kunst- og håndverksskole i Oslo. Etter endt pedagogisk karriere har han fått mer tid til egne prosjekter og jobber i dag både med grafikk og fotografi.

- Nidarosdomen har en utrolig monumentalitet. For selv om du finner kirker ellers i Europa som er langt mer utstyrt, oppdager du stadig nye ting ved Nidarosdomen. Og selvsagt handler det om at bildene får sitt eget språk. Jeg har ikke flyttet på noe, men jeg har dempet noe, og uthevet noe. Det handler om å forstå rommet for at det skal bli et godt bilde, sier Wessel som har jobbet mye med arkitektur og har romforståelse som et naturlig utgangspunkt.

Malerisk fotokunst

- Vi bestemte oss tidlig at vi måtte holde oss på grunnplanet i Nidarosdomen, og valgte motiver ut ifra min visuelle sans. Jeg jobber med foto som maler mer enn som fotograf og tenker på dette som maleri. Men jeg kommer selvsagt ikke unna at det er foto, sier kunstneren.

Bildene er tatt i løpet av fire timer en maidag i fjor. Deretter jobbet han med bildene på en datamaskin i et halvt års tid. Mange av bildene er satt sammen av flere tagninger.

- Jeg ser først for meg motiv og utsnitt, og tar flere forskjellige tagninger på samme motiv med ulike fokuspunkt. Dermed kan jeg hente ut detaljer fra bakgrunnen og legge inn i et bilde som i realiteten har skarphet i forgrunnen. Bildet skal oppleves som en enhet fra hjørne til hjørne, sier Wessel.

Han trigges av at mange har gjort det samme, men at det fortsatt er noe som ennå ikke er gjort.

Nye sider av Nidarosdomen

- Jeg har lenge lett etter et nytt uttrykk for Nidarosdomen. Et uttrykk hvor man ikke behøver å ha vært der for å kjenne seg igjen. Hvis du googler bilder av Nidarosdomen får du frem 69.000 bilder på 0,19 sekunder. Men ingen har klart å fange det maleriske aspektet, sier kunstneren som synes det er spennende å prøve ut mange sider av sitt kunstneriske talent.

Han har en drøm om å stille ut grafikk og fotografi sammen for å vise at dette er to sider av samme sak.

- Hva slags status vil du si fotokunst har i dag?

- Jeg vil si det er fullt på høyde med maleri, kanskje forbi i mange tilfeller. Når du ser på de kunstnerne som gjør det bra i dag selges de for store summer. Bilder av Mappletorphe for eksempel, de er jo knapt å få tak i. Internasjonalt har det i en periode nå vært vel så stor etterspørsel etter foto som av maleri, sier Wessel.

Bilder må "snakke"

For Galleri Ismene er fotokunstutstillinger mer av de sjeldne, men de ble grepet av Wessels bilder.

- Dette synes vi var en annerledes fotoutstilling. For meg blir det på samme måte som når jeg nærmer meg vanlig kunst, enten så opplever jeg noe eller så gjør jeg ikke det, sier gallerist Per Høiem.

- Dette er vakre bilder, først og fremst, og da spiller det ingen rolle om det er foto eller maleri. Her var det noe som snakket til oss, supplerer Marte Høiem.

- Jeg kjente en del av kunstnerne fra Gruppe 5 som Ramon Isern, Roar Wold og Halvdan Ljøsne. Betydningen av å få materialet til å uttrykke seg lærte jeg av Isern da vi jobbet sammen på NTH, sier Wessel, og tilføyer:

Egen stemme

- Og da handler det om både papirkvalitet, innramming og totalutstyret for å få materialet til å snakke med en stemme.

De siste årene har Wessel avholdt en rekke separatutstillinger, stått bak flere film- og bokprosjekter, samt utsmykningsoppdrag.

Utstillingen "Uten tittel 2016 – bilder fra Nidarosdomen" i Galleri Ismene blir stående til slutten av mai.