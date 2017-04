550 ungdommer inntok Bjugn kulturhus

Saken oppdateres.

550 ungdommer fra Sør-Trøndelag har deltatt i helgens fylkesfinale i Ungdommens kulturmønstring i Bjugn. Hovedtyngden av dem som deltar opptrer med musikk og sang, men også maleri, foto, kunsthåndverk og film var representert under mønstringen.

Et løft for hele kommunen

- Dette arrangementet er et kjempeløft for Bjugn kommune. Alle deltagerne i tillegg til lærere, ledere og ledsagere er innkvartert i kommunens egne lokaler. Bespisning foregår ved Fosen videregående skole. Det er litt av en logistikk som skal til for å få et så stort arrangement på skinner, sier Svein Strugstad som er kulturhusleder i Bjugn.

Flere hundre på scenen

I løpet av helgen har flere hundre innslag i sang og dans blitt vist fra scenen i kulturhuset. Et hundretalls kunstverk har vært utstilt, og filmer er vist i auditorium.

- Mellom 50 og 60 personer har vært i sving her denne helgen. Kokk- og servitørlinja ved Fosen videregående har stått for matserveringen. Det har i det hele tatt vært en gedigen innsats fra støttespillere i hele kommunen for å få dette til, sier Strugstad og legger til at både Bjugn kulturhus og Fosen videregående skole har ti års jubileum i år.

- Vi har moderne fasiliteter som gjør det mulig for å oss å gjennomføre slike mønstringer, sier Strugstad.