Arne Marius fra Verdal lager Norges beste øl

Saken oppdateres.

- Det var veldig surrealistisk og artig å vinne, det kom litt som julekvelden på kjerringa, sier Arne Marius Haugen Haugen til Adresseavisen.

Lørdag kveld gikk han av med seieren i norgesmesterskapet i hjemmebrygging, som ble avholdt på EC Dahls bryggeri i Trondheim.

Vinnerbidraget var en doppelbock som Haugen har kalt «Gjertruds julevarmer».

- Det er vel et litt flåsete navn, men den ble laget i snøtåka før jul, så det passer jo, sier Haugen.

Les også: Her kan du nå brygge ditt eget øl

Skal lage 3000 liter

I NM-finalen lørdag deltok det rundt 30 ølbryggeri, som var delt inn i åtte forskjellige klasser. Haugen vant først i klassen «mørk lager», før han ble kåret til årets hjemmebrygger i konkurranse med de sju andre klassevinnerne.

- Jeg er ganske engasjert og bruker en del tid på ølbrygging. Jeg lager flere forskjellig typer øl, men har laget mye av den typen jeg vant med, sier Haugen.

Som en del av premien skal Nøgne Ø masseprodusere «Gjertruds julevarmer».

- Det blir vel en «batch» på 3000 liter som de skal selge på polet, sier Haugen.

Les også: Tre nye øl fra E.C. Dahls

Fornøyd arrangør

Norgesmesterskapet ble arrangert av EC Dahls, Austmann bryggeri og hjemmebryggerforeningen Norbrygg.

I tillegg til konkurransen ble det holdt flere foredrag om forskjellig temaer av interesse for hjemmebryggere. Totalt deltok rundt 140 stykker på arrangementet lørdag.

- Vi er veldig fornøyde med arrangementet. Det er et stort miljø for hjemmebrygging i Norge og spesielt i Midt-Norge, så å bidra med noe positivt til det miljøet er vi svært glade for, sier Kristian Berge, bryggeriambassadør i EC Dahls.

Følg Adresseavisen på Facebook , Instagram og Twitter .