En av verdens fremste samlere av samtidskunst på besøk i Trondheim

Saken oppdateres.

Hun er regnet for å være en av verdens mest sentrale samlere av samtidskunst. At hun tok turen til Trondheim i helgen kan best sammenlignes med at José Mourinho skulle ha dukket opp på en Rosenborg-kamp på Lerkendal og at halve laget var byttet ut med spillere fra Manchester United.

Rebaudengos kunstamling teller 1000 verk med malerier, grafikk, skulpturer og videoinstallasjoner, i tillegg til 3000 antikke foto. Nå kan 30 av verkene fra den unike samlingen med verdens fremste samtidskunstnere sees ved TKM.

Kunst som kommuniserer

- Jeg foretrekker kunst som har et politisk budskap og som kan fortelle noe om hvordan vi lever. Jeg kjøper aldri kunst for å dekorere hjemmet mitt. Kunst må by på noe viktig og det må snakke til meg. Det handler heller ikke om store kunstnernavn. Det er selve kunstverket som er viktig, sier kunstsamleren og legger til at samlingen ble "født" i London for 25 år siden. Hun er utdannet økonom og kunstinteressen ble vekket da hun fartet rundt i den britiske hovedstaden, besøkte unge kunstnere, og oppdaget betydningen av samtidskunst. I dag har hun en fremtredende posisjon i det internasjonale kunstfelter og er blant annet president for stiftelsen Fondazione Sandretto Re Rebaudengo. Både stiftelsen og samlingen har sin tilhørighet i Torino i Italia med et eget museum.

Får en relasjon til kunstnerne

- Samtidskunst gir deg en fantastisk mulighet til å bli kjent med kunstnere, snakke med dem og forstå mer av hva som skjuler seg bak kunstverket. Jeg gjør dette fortsatt. I tillegg besøker jeg gallerier, museer og biennaler, sier Rebaudengo som gjennom sin stiftelse også jobber med å tilrettelegge for unge kunstnere, fremme kunst, og bidra med økonomisk støtte.

Hun brenner for å vise frem samlingen sin til alle som ønsker å se den, og gjør en rekke tiltak for å vekke folks interesse for samtidskunst.

- Samtidskunst er ikke alltid like lett å forstå. Det var det heller ikke for meg da jeg begynte å samle kunst. Derfor har jeg ansatt ti unge kunstformidlere som preppes foran hver eneste utstilling slik at de blir godt kjent med både kunstnerne og kunsten. Publikum skal få hjelp til å diskutere og forstå kunstverkene dersom de ønsker det, sier Rebaudengo. Hun legger til at sosiale media er svært viktig i dagens kunstformidling og at det hele tiden handler om å skape en relasjon mellom publikum og kunsten.

Kunstformidling i alle kanaler

- Det er jo fantastisk at med denne lille dingsen (hun har en I-Phone 7) kan folk hjemme i Italia følge med på utstillingen jeg har i Trondheim. Vi må benytte de nye verktøyene for å kommunisere med nye generasjoner og gjøre samtidskunst relevant for dem. Vi må gi dem mulighet til å se at samtidskunst kan gjøre folk mer åpne, og at det kan hjepe oss til å forstå verden på en ny måte. Vi lærer å lytte, ikke bare snakke selv. Takket være samtidskunst kan vi se verden på en best mulig måte, sier den italienske kunstelskeren som har styreverv ved en rekke kunstinstitusjoner og museer verden over som Tate London, MoMA, Philadelphia Museum of Art.

Hun har kunstnere fra hele verden i sin samling og synes det er viktig å skape en dialog mellom kunstnere fra forskjellige land, også fra Norge. Kunstneren Fredrik Værslev (1979) fra Moss er representert i samlingen hennes.

- At hun tok turen til Trondheim og kunstmuseet her er utrolig inspirerende, sier Johan Börjesson, direktør ved Trondheim Kunstmuseum (TKM).

- Dette er som julaften

- Ikke bare eier hun denne fantastiske samlingen, men hun har også et inderlig ønske om å formidle den. Og nettopp for å kunne gjøre god samtidskunst kjent over hele verden er det viktig for henne å låne ut deler av samlingen, sier Börjesson. Han trekker frem Sarah Lucas skulptur, Wael Shamkys film, Cindy Sherman, og en installasjon av Marvin Gaye Chetwynd som noe av det utstillingen ved TKM byr på.

- Denne utstillingen er som julaften for oss. Og ideen bak det utvalget vi har gjort er knyttet til mange av de spørsmålene som står sentralt i dag. Det handler om hvordan vi skaper en virkelighet, hvordan vi ikler oss roller, og at vi ofte får virkelighetens referanser fra film og medier. Det handler også om forholdet til kroppen vår, til forventninger, og hvilke krefter som styrer kroppen, sier Börjesson.

- Hva gjør dere nå for å få trøndere interessert i denne utstillingen?

- Vi kommer til å gjøre alt vi kan og deler dette i alle kanaler. Vi er i gang med et arbeid ved museet nå om hvordan vi skal markedsføre oss og hva vi skal gjøre for å nå ut til folk, sier museumsdirektøren.

Utstillingen vil bli stående ut året i Trondheim Kunstmuseums hovedbygg i Bispegaten som nå har åpnet igjen etter å ha vært stengt siden oktober på grunn av takreparasjoner.