Sluttet å spille da hun ble frastjålet det sjeldne instrumentet

Gjennom mange år var Sally Beamish en ettertraktet bratsjist og kammermusiker.

Men i juni 1989 opplevde hun innbrudd i huset sitt i London, og hennes sjeldne Gabrielli-bratsj fra 1747 ble stjålet. Tapet av instrumentet, som hadde vært hennes musikalske stemme, bidro til at hun fra da av ble komponist på heltid.

- Jeg har alltid visst at jeg ville bli komponist, men hadde ikke betraktet det som en mulig karriere. Etter bratsjtyveriet, flytting til Skottland, og ikke minst etter at jeg ble mor, virket det mer fristende å kunne jobbe hjemmefra fremfor omstreiferlivet som musiker, sier Beamish i en pressemelding fra Trondheim kammermusikkfestival.

Det valget har hun neppe angret på, for 27 år senere er hun for lengst etablert som en av vår tids mest kjente og særpregede komponister. Nå er det klart at hun blir årets festivalkomponist under Trondheim kammermusikkfestival, 26. september til 1. oktober.

Spilte i Trondheim

- Hun er en fascinerende komponist som er inspirert av skotsk folkemusikk og som jobber med flere sentrale skotske musikere. To av disse blir med henne som solister under festivalen, sier kunstnerisk leder Sigmund Tvete Vik.

Beamish spilte på festivalen i 2012 da hennes mentor Sir Peter Maxwell Davies var festivalkomponist. Da ble hennes «A Cage Of Doves» fremført, et verk som var dedikert Maxwell Davies som døde i mars i fjor.

- Jeg husker det som en fantastisk festival som favner forfriskende bredt og med gode spillesteder. En festival med skikkelig identitet og integritet, flott atmosfære og godt fellesskap mellom musikerne. Det var en opplevelse, rett og slett, sier Beamish i pressemeldingen.

- Musikk er morsmålet mitt

Beamish er opprinnelig engelsk, men har vært bosatt i Skottland siden 1990. Hun har skrevet musikk innen de fleste klassiske sjangrene, og konserter for instrumenter som fiolin, bratsj, cello, harpe, obo, saksofon, trumpet, slagverk, fløyte og trekkspill. Til sammen over 200 verk. 19 av disse vil bli fremført i Trondheim.

- Jeg er henrykt over å få presentere «Seavaigers». Verket er spesielt sterkt knyttet til mitt forhold til skotsk musikk og skotske musikere. Ellers er musikken min ofte inspirert av landskap, jazz og av musikerne jeg arbeider med, sier Beamish, som har skrevet musikk helt siden hun var barn.

Da tegnet hun små blomster og ansikter på notelinjene, som moren hennes mirakuløst oversatte til musikk på sin fiolin.

- Den blå noteboken er dessverre gått tapt, men er et nydelig minne. Musikk er morsmålet mitt. Gjennom musikken kan jeg best uttrykke hva som foregår i hodet mitt.

Datteren laget ny bratsj

Etter en lang pause har Beamish de siste årene igjen tatt opp bratsjen, som publikum vil få høre henne spille på under festivalen.

- Da skal jeg spille på en bratsj som min datter har bygd. Det var hennes første instrument, så vakkert og klangfullt at jeg kjøpte det. Den er årsaken til at jeg begynte å spille igjen, etter 20 år uten noe instrument.

Sigmund Tvete Vik sier festivalen tenker langsiktig når de inviterer komponister. Han liker spesielt godt linken Beamish har til Peter Maxwell Davies.

- Beamish føyer seg inn i rekken av flotte komponister som vi har invitert. Og så er det sterke forbindelser mellom Norge og Skottland over Nordsjøen. Det kommer vi til å fokusere på under festivalen. Vi kommer til å lansere hele programmet i Dokkhuset 6. mai.