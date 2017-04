Nå får også sørtrønderske kommuner fast teaterbesøk

Saken oppdateres.

Teatersjef Nora Evensen lanserte det nye navnet på onsdagens fylkesting i Steinkjer hvor politikere både fra sør og nord var samlet.

Les også: Spennende premierer på rekke og rad i nytt teater

Nye spillesteder

- Vi er stolt over å kunne kalle oss Turnéteatret i Trøndelag, og gleder oss til å møte nye spillesteder, sier teatersjef Nora Evensen i Turnéteatret i Trøndelag.

Teatret er klar for det nye Trøndelag, og vil turnere med både Duun og en fotballmonolog i sørdelen av fylket neste år.

- Vi endrer navn nå for vi ønsker å være forberedt og klar til fylkessammenslåingen, og ser ingen grunn til å sitte på gjerdet. Vi skal bruke året godt til å bli kjent med nye spillesteder i sørfylket og planlegge vår turnévirksomhet der, sier Evensen.

Les også: Bygger nytt teater til 100 mill.

Teater i by og bygd

Mens Trøndelag Teater er en stedfast institusjon med tilhold i storbyen Trondheim, blir Turnéteatret i Trøndelag et omreisende teater som har forestillinger der folk bor, i små og store kommuner. May Britt Lagesen, fylkesråd for utdanning og kultur, sier hun gleder seg til fortsettelsen.

- Jeg mener rollen som turnerende teater blir svært viktig også i det nye storfylket. Gode teateropplevelser sitter i kroppen lenge og det at vi kan bringe disse opplevelsene ut til der folk bor er et stykke svært viktig kulturarbeid, sier hun.

Teatersjef Nora Evensen mener Trøndelag Tater og Turneteatret i Trøndelag samarbeider godt og utfyller hverandre. Slik kan de sammen sikre et godt teatertilbud til folk i både by og bygd i Trøndelag, sier Evensen.

- Siden 2010 har vi nesten femdoblet våre besøkstall, og vi har et høyt aktivitetsnivå. Allerede nå er vi i gang med å planlegge neste års turné i det nye Trøndelag hvor vi ønsker å ta med oss teaterstykket "På Tvert" av Olav Duun; skrevet av Otto Homlung og fremført av skuespillerne Evy Kasseth Røsten og Paul-Ottar Haga. I tillegg har vi en spennende fotballmonolog vi gleder oss til å fortelle mer om, sier teatersjefen.

Les også: Frodig, dramatisk og sprell levende formidling av Olav Duuns litterære univers

- Et nasjonalt ansvar

Regjeringen har i stortingsmeldingen om regionformen foreslått å overføre tre av landets regionteatre til fylkeskommunen.

- Teatrene forvalter et samfunnsansvar, og det er avgjørende at dette anses som et nasjonalt ansvarsområde for å sikre kontinuitet, bredde og tilgjengelighet. Med to teatre har Trøndelag et svært godt utgangspunkt for å sikre et godt kulturtilbud der folk bor, sier Nora Evensen.

Styreleder Kjell Fosse er enig med teatersjefen.

- Det nye teaterhuset i Verdal gir oss et veldig godt utgangspunkt for å lage produksjoner vi kan reise rundt med i hele Trøndelag, sier han.