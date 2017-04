Rekordmange lyttere i Nea Radio

Saken oppdateres.

Aldri før er det notert så høye lyttertall i en lokalradio. Med 42 prosents oppslutning i fjerde kvartal i fjor, troner Nea Radio på toppen av statistikken, ifølge de siste målingene i TNS Gallup.

Svein Larsen, som er styreleder i Norsk Lokalradioforbund, sier dette er uvanlige tall for hvilken som helst kanal.

- Nea Radio har vært helt eksepsjonelle i sin utvikling av lokalradioen. Det er en genuint god lokalradio som neppe noe annet medie klarer å konkurrere ut, sier han til Medier 24.

- Jeg så ikke for meg denne utviklingen da jeg startet i -87, sier ansvarlig redaktør og daglig leder Andreas Reitan, som under Norsk Lokalradioforbunds landskonferanse i Stavanger i helga fikk «Lokalradioprisen» for utrettelige innsats i alle disse årene.

LES OGSÅ: - Jeg synes kunst er noe jåleri

LES OGSÅ: Nå for også sørtrønderske kommuner fast teaterbesøk

Forbilde og inspirasjon

I juryens begrunnelse heter det blant annet: « Den som får lokalradioprisen i år får prisen for sin innsats, ikke bare for sin egen kanal, men også for sin utrettelige innsats for norsk lokalradio på mange plan -gjennom mange år. Stasjonen vedkommende har hatt ansvar for startet som mange andre kanaler i det små, med begrensede midler og under svært kummerlige forhold. Dette ble kompensert med over gjennomsnittet mye innsats, natt og dag så vel som helg og høytider og som nå er blitt til et aldri så lite radioeventyr.

I dag er stasjonen og personen etter hvert blitt et forbilde og en inspirasjon for mange andre i lokalradiobransjen.

- Gjengen kan ikke klokka

Nea Radio startet som valgfag på Peder Morset folkehøgskole i 1985. I dag har Nea Radio ti ansatte og er på lufta 24/7.

- Jeg hadde aldri i verden trodd jeg skulle få et levebrød ut av dette, heller ikke at lokalradioen skulle få den status vi har i dag. Det betyr jo at vi gjør mye rett, sier Reitan. Og legger til; - Ulempen med gjengen her er at de «kan ikke klokka». Men de bestemmer jo selv, humrer han.

Som i alle andre mediebedrifter er oppskriften god journalistikk.

«Alle» kjenner Nea Radio

- Vi har fokus på lokal journalistikk, og har lyktes bra med programprofilen. Vi har nyheter hver time, er folkelige i profilen - mer folkelige enn NRK, og gir rom for tette, nære intervjuer der folk får snakke ut. Musikken er variert, men med trøndersk profil. Vi har klart å skape en merkenavn, og opplever at vi blir positivt mottatt, ikke bare i Trøndelag, men i hele landet og også på Stortinget og i regjeringen, fortsetter Reitan.

Han synes det er blodig urettferdig at lokalavisene får mediestøtte, mens lokalradioen ikke får det.

- Med 500 000 ekstra kunne jeg ha ansatt en person til, sier han.

- Kult å spille bingo

For bransjen generelt er det viktig å rekruttere de unge, og Reitan tror at tallene vil slå positivt ut også på dette området.

- Nå er det faktisk kult blant ungdommer å spille radio-bingo. De går sammen for å spille på tirsdagskveldene, og med opptil 70 000 kroner i potten er kanskje ikke det så rart. Vi er økonomisk avhengig av disse tirsdagskveldene. Bingoen sikrer økonomien, men samtidig genererer den også nye lyttere. Til neste måling ønsker vi å kartlegge blant annet alderen på lytterne våre, og da får vi også se eventuell effekt av at NRK ikke lenger sender via FM-båndet. Tendensen etter at Nordland sluttet å sende via FM-båndet er at lokalradioen øker sin oppslutning.

LES OGSÅ: Kastet opp 150 ganger i løpet av ett døgn

Satser friskt

Nea Radio har satset friskt, og til nå investert 3, 3 millioner kroner i DAB-sendere.

- Vi sender både på FM og DAB, og når vi også bygger ut med tre DAB-sendere i Meråker, Støren og på Brekken, har vi et dekningsområdet på 270 000 innbyggere. Da når vi også hytteområdene i grensetraktene, og det er viktig for oss, sier Andreas Reitan.